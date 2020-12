A Fazenda 12: veja como os famosos reagiram à vitória de Jojo Todynho

Jojo Todynho venceu A Fazenda 12! A peoa levou para casa o tão sonhado prêmio de R$ 1, 5 milhão e foi coroada campeã da edição na noite de ontem, quinta-feira (17). Na web, a vitória da funkeira fez a alegria de muitos, inclusive de famosos como Xuxa, Sabrina Sato, a ex-BBB Boca Rosa, entre outros. Confira:

Xuxa comemorou em live

Xuxa Meneghel, que já havia divulgado sua torcida por Jojo Todynho, fez uma live no Instagram enquanto a grande final de A Fazenda 12 rolava. “E aí galera, estão votando? Já votaram muito na Jojo?”, perguntou a apresentadora.

Quando a dona do hit “Que tiro foi esse?” foi anunciada como a campeã da edição, Xuxa comemorou aos gritos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Leia também: Xuxa elogia Biel e leva invertida de Sasha: ‘menos mãe’

Otaviano Costa compartilhou momento com Jojo

Otaviano Costa também comemorou a vitória da funkeira. Antes do anúncio do nome do campeão do programa, feito por Marcos Mion, o ator fez uma publicação relembrando um momento que teve com a vencedora de A Fazenda 12.

“Que divertida e intensa foi a participação da Jojo Todynho durante A Fazenda 12. Sempre se mostrou verdadeira e nunca esteve maluca na tese dela, né Jojo? Afinal, não tava num spa nem na Disney! Parabéns pelo desempenho no programa”, escreveu.

Que divertida e intensa foi a participação da @jojotodynhoofc durante #AFazenda12. Sempre se mostrou verdadeira e nunca esteve maluca na tese dela, né, Jojo? Afinal, não tava num spa nem na Disney 😂 Parabéns pelo desempenho no programa e minha torcida é sua! #JojoCampeã pic.twitter.com/n6bDpMyV31 — OTAVIANO (@otaviano) December 17, 2020

Pocah comemorou vitória de Jojo em A Fazenda 12

A cantora Pocah, dona do hit “Não sou obrigada”, foi ao Twitter para comemorar a vitória da colega funkeira.

JOJO CAMPEÃ PORRAAAAAA 🏆 — POCAH | Ouça Jogar Pra Tropa (@Pocah) December 18, 2020

Noiva de Lipe parabenizou Jojo

Ya Burihan, ex-De férias com o ex e noiva de Lipe Ribeiro, parabenizou Jojo por vencer A Fazenda 12. A influenciadora digital também mandou um recado para o namorado, que ficou em quarto lugar na votação da grande final: “no meu coração você já é campeão! Te amo mais que tudo”.

e amor, no meu coração, você já é campeão! @euliperibeiro te amo mais que tudo — Yá Burihan 🍸 (@yaburihan) December 18, 2020

Boca Rosa elogiou vencedora de A Fazenda 12

A blogueira e empresário Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, parabenizou e elogiu Jojo Todynho. “Me emocionei aqui Jojo, vc é f***”, escreveu a ex-BBB.

AH, ÇOCORRO!! me emocionei aqui, @jojotodynhoofc. vc é FODA! ♥️ — bianca (@BiancaAndrade) December 18, 2020

Leia também: Boninho revela decoração da nova casa; veja como será

Sabrina Sato parabenizou participantes

Apresentadora na Record TV, Sabrina Sato parabenizou os peões de A Fazenda 12 e comemorou a vitória de Jojo: “eu amei Jojo campeã!”. “Brilha muito campeã”, escreveu Sabrina em outra publicação.

Parabéns a todos os participantes de #AFazenda12 e para a campeã @jojotodynhoofc https://t.co/0Q3JVKV462 — Sabrina Sato Rahal (@SabrinaSato) December 18, 2020

Eu amei @jojotodynhoofc campeã !!! — Sabrina Sato Rahal (@SabrinaSato) December 18, 2020

Brilha muito campeã https://t.co/xcBXg0sZK3 — Sabrina Sato Rahal (@SabrinaSato) December 18, 2020

Quem ganhou A Fazenda 12?

Jojo Todynho derrotou os colegas de confinamento com uma larga vantagem na quantidade de votos, a carioca somou 52,54% do total. Enquanto Biel, segundo colocado, ficou com 36,10%, Stéfani Bays veio em seguida com 11,36% e Lipe Ribeiro ficou com o quarto lugar, com 4,87% dos votos.

Veja mais sobre A Fazenda 12:

Quem é Renata, a amiga que Jojo tanto fala?

Jojo Todynho é campeã com 52,54% dos votos