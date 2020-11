A Fazenda 2020: web acusa Lipe de agressão e pede expulsão; Veja vídeo

Lipe Ribeiro pode estar em maus lençóis, o peão está sendo acusado por internautas de agredir Lucas Maciel durante uma brincadeira. O carioca estava bêbado após a festa da semana de A Fazenda 2020 e deu trabalho para dormir.

Lipe é acusado de agressão em A Fazenda 2020

Um momento entre Lipe e Lucas na madrugada de A Fazenda 2020 tem dado o que falar e pode gerar consequências. O ex-MTV estava bêbado e deu trabalho para ir para cama. Lucas, companheiro de Lipe no confinamento, estava cuidando do peão.

Alterado pelo álcool, o ex-De férias com o ex bateu com uma almofada no rosto do apresentador da MTV. Stéfani Bays estava próxima da dupla e mostrou surpresa com a atitude.

Internautas pedem expulsão

Nas redes sociais, o momento fez barulho e a hashtag “Lipe Expulso” foi para os trends topics (assuntos mais comentados) do Twitter. O peão de A Fazenda 2020 foi acusado de agredir Lucas e muitos pediram expulsão. “Vocês viram o que o Lipe fez com o Lucas? Tava bêbado mas foi forte, merece expulsão, foi igual da Hariany com a Paula no BBB”, argumentou uma internauta.

Os fãs de Lipe saíram em defesa do participante de A Fazenda 2020 e alegaram que o momento não foi agressão e que o pedido de expulsão seria uma estratégia de torcidas adversárias. “Esse povo não tem vergonha não? Tão comparando o empurrão da Haryane no bbb, que vergonha, brincam de almofadas todo dia parem de mimimi bielfãns”, disse um usuário do Twitter.

A torcida do MC cidade alerta pedindo expulsão do Lipe é o auge kkkkk

O peão pode ser expulso de A Fazenda 2020 por causa de uma brincadeira?

Segundo as regras do programa, sim. Tudo o que afeta a integridade física de outro participante, sendo uma brincadeira ou não, pode gerar expulsão. No entanto, A Fazenda 2020 já tem um precedente no assunto. Durante a festa #TBT Biel empurrou Luiza durante uma brincadeira na pista de dança. O momento também gerou polêmica e pedidos de expulsão nas redes sociais, mas a produção do programa não tirou o funkeiro do reality.

