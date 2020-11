Enquete A Fazenda 12: quem deve escapar da roça e virar fazendeiro?

A décima roça da temporada foi formada na noite desta terça-feira (17) e foi marcada por brigas e confusões pós-votação. Jojo Todynho, MC Mirella, Mateus Carrieri e Stéfani Bays acabaram na berlinda. Três peões disputarão a Prova do Fazendeiro na noite de hoje, quarta-feira (18). Quem você quer que escape da roça e se torne fazendeiro da semana? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI:

Enquete A Fazenda 12: quem deve sair da roça e virar o novo fazendeiro? Jojo

Stéfani

Mateus Ver resultados

Veja também como foi a formação de roça: briga, voto em Mion, choro e veto marcaram a noite

Como os peões foram parar na berlinda?

MC Mirella foi a indicação da fazendeira da semana, Jakelyne Oliveira. A peoa justificou o voto por Mirella ser uma das participantes com quem tem menos proximidade no reality show rural atualmente. Mateus Carrieri foi o mais da casa e sentou no segundo banquinho da formação de roça. Como segundo roceiro, o peão teve o poder de puxar alguém da baia. O ator resolveu colocar Stéfani no terceiro banquinho. Vote na enquete A Fazenda 12.

O quarto roceiro foi decidido pelo poder da chama vermelha, que estava com Lipe. O ex-MTV colocou Tays Reis na berlinda, porém a peoa conseguiu escapar por conta do poder da chama verde, que estava com Mariano. Por último, foi realizado a famosa dinâmica ‘resta um’ e Jojo, que não foi salva por ninguém, acabou na berlinda da semana. Vote na enquete A Fazenda 12 e conte pra gente quem é o peão que deve ter o chapéu de fazendeiro esta semana.

Quem foi vetado da Prova do Fazendeiro?

Geralmente o poder de vetar alguém da Prova do Fazendeiro é do quarto roceiro, no entanto, por conta da dinâmica diferente desta semana, o poder do veto caiu nas mãos de Mariano, vencedor da Prova de Fogo da semana, que escolheu ficar com o poder da chama verde. Vote na enquete A Fazenda 12.

O sertanejo vetou Mirella, que ficou revoltada com a atitude. “Vontade de chutar tudo e quebrar. Esses dois estão me irritando já, bando de idiota”, disparou a participante ao votar para a sede.

Veja quem votou em quem na formação da 10ª roça