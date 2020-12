Mion explica sucesso de A Fazenda 12 e cita BBB: ‘um puxa o outro’

Após a grande final do reality show rural da Record TV, Marcos Mion cedeu uma entrevista aos jornalistas Maurício Stycer e Chico Barney, colunistas no portal UOL, para falar sobre a trajetória da temporada e os motivos que levaram A Fazenda 12 a ter tanto sucesso. O apresentador chegou a citar a concorrência, o Big Brother Brother.

Apresentador de A Fazenda 12 reflete sobre sucesso de temporada

Na início da entrevista cedida aos colunistas do portal UOL, Marcos Mion foi questionado por Stycer: “qual a sua explicação para esse sucesso fora da curva que foi A Fazenda 12?” “Eu acredito que são quatro fatores mais ou menos”, Mion começou.

“Um, não tem como negar o efeito da pandemia. Não tem como negar o efeito da forma que nós como seres humanos ficamos oprimidos, com medo e na verdade falta entretenimento, isolados em casa. Eu acredito que as pessoas se identificaram com o esforço e a coragem de fazer um projeto desse tamanho e prestigiaram”, disse o apresentador de A Fazenda 12.

Mion continuou: “não tem como negar o elenco, foi muito bem escolhido. E aí a gente pode aproveitar artistas que normalmente não iriam porque tem agenda de show, gravação e esse ano, por causa da pandemia, puderam participar”.

Leia também: reality rural bate audiência da Globo em noite de eliminação

Mion fala sobre BBB 20 e BBB 21

Na hora de citar o quarto fator que ajudou no sucesso de A Fazenda 12, o apresentador citou o sucesso estrondoso do BBB 20 e o aguardado BBB 21, que estreia em janeiro: “outro fator que acho que é muito importante é o sucesso do Big Brother no começo do ano”.

“O Big Brother e A Fazenda, eles desenvolveram essa relação, um puxa o outro. Então o sucesso deles com certeza tem a ver com o nosso sucessos estrondoso e fora da curva”, afirmou Mion. O apresentador completou: “e obviamente quando chegar o BBB 21 daqui um mês, se Deus quiser, e provavelmente vai ser um sucesso ainda maior. Tá todo mundo esperando”.

Assista a entrevista completa do apresentador de A Fazenda 12:

