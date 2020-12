Marcius Melhem nega assédio, mas reconhece: ‘fui um homem tóxico’

Na manhã deste sábado (5), o portal UOL publicou uma entrevista realizada com Marcius Melhem sobre as acusações de assédio que funcionárias da Rede Globo, incluindo a atriz Dani Calabresa, registraram sobre o ator. Marcius foi entrevistado por Mauricio Stycer, colunista do portal, e a editora-chefe do Universa, Dolores Orosco.

Marcius Melhem fala sobre acusações em entrevista

Em entrevista cedida ao UOL, Marcius Melhem repercutiu as acusações que recebeu. O jornalista Maurício Stycer disse que estava tentando conversar com o ator há cerca de um ano. “Venho solicitando há quase um ano uma entrevista com você, sem sucesso, desde o surgimento da primeira notícia sobre uma denúncia de abuso moral. Desde esse período a história evoluiu, novas e graves denúncias surgiram, de assédio não apenas moral, mas também sexual”, o jornalista comentou no início da entrevista.

O colunista continuou: “você, Marcius Melhem, se manteve em silêncio, o que de alguma forma pode reforçar a impressão que você é culpado. Então porque você demorou tanto para falar e só concordou agora depois da publicação, na Revista Piauí, de uma série de novas denúncias de assédio moral e sexual contra você?” O ator respondeu: “a primeira denúncia, como você falou, tem um ano, demorei para falar, porque antes de tudo eu queria entender. Foi um ano de muito aprendizado, queria entender porque isso estava acontecendo comigo, como isso foi acontecer comigo e o que eu poderia ter feito que tivesse causado algo desse tipo”.

Marcius Melhem então continuou a explicação: “logo no segundo momento, tive que me ausentar do país para operar minha filha no exterior, e na volta é que já aconteceram essas denúncias, sempre através da imprensa, que me expuseram como abusador, serial, violento. Para começar acho muito importante dizer que depois de um ano consigo entender que tudo aconteceu a partir do meus erros. Hoje eu entendo que tive comportamento, atitudes que não cabem mais”. O ator disse que era muito difícil se expor dessa forma, e que o momento estava sendo doloroso para ele e a família, mas que decidiu falar sobre o assunto por uma questão de dignidade: “preciso estar aqui com toda transparência”.

Durante a entrevista, o humorista comentou: “fui um homem toxico, um marido péssimo, uma pessoa que cometeu excessos em se relacionar com pessoas dentro de seu próprio ambiente de trabalho. Coisas que eu não via problema, mas hoje eu entendo todas as nuances que isso pode ter. Entendo que como homem feri pessoas, magoei, trai”. No entanto, Marcius Melhem negou que tenha agido de forma violenta: “jamais tive nenhuma relação que não fosse consensual e jamais pratiquei nenhum ato de violência. Esse perfil que foi traçado ali, não corresponde a pessoa que sou”.

Marcius Melhem processa advogada

O ator revelou que está processando a advogada Mayra Cotta e que irá interpelar Dani Calabresa. “Estou processando a advogada, doutora Mayra Cotta. Ontem entrei com um processo contra ela, para que ela prove o que ela diz sobre mim, sobre as condutas violentas que ela diz que eu tive e eu estou interpelando na segunda-feira (7), é uma pena eu ter que fazer isso, mas estou interpelando a Dani Calabresa, para que ela confirme ou desminta o teor da matéria da Piauí, porque eu e ela sabemos que aquilo não aconteceu”, contou o ex-Globo.

“Tem muita coisa sendo falada que é mentira e isso preciso combater”, disse Marcius Melhem.

Veja a entrevista de Marcius Melhem na íntegra:

Quais foram as acusações?

Marcius Melhem foi acusado de assédio, o assunto veio a tona em uma exclusiva da jornalista Mônica Bergamo no dia 24 de outubro, na Folha de São Paulo, em que revelou a conversa da jornalista com a advogada Mayra Cotta. Ontem, sexta-feira (5), a Revista Piauí publicou uma matéria do jornalista João Batista JR. sobre as acusações de Dani Calabresa, em detalhes, e demais funcionárias da Rede Globo contra o ator.

