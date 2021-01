Participantes BBB 21:Boninho avisa que lista será divulgada no Fantástico

Novidades do reality? Temos! De acordo com Boninho, o público vai saber sobre a data com a lista dos participantes do BBB 21 no domingo, dia 17 de janeiro de 2021. De acordo com a publicação no Instagram, as informações da lista vão aparecer no intervalo do programa Fantástico.

Quando a lista dos participantes do BBB 21 será divulgada?

Boninho afirmou que a lista com os nomes dos confinados do BBB 21 vai ter uma data de divulgação, hoje. Durante os intervalos do Fantástico, que começa após o ‘Domingão do Faustão’, depois das 20 hs, os fãs vão poder matar a curiosidade de saber quando a lista irá sair.

O diretor do programa não deu muitos detalhes, apenas publicou uma imagem escrito “lista” e os logos do Fantástico e do BBB. Além disso, na publicação Instagram, ele escreveu: “Quer saber quando vamos soltar? Hoje no intervalo do @showdavida FANTASTICO você vai saber o dia que vamos revelar!! @redeglobo @bbb #redebbb”.

Mas para não deixar dúvidas, Boninho gravou um Story explicando sobre a publicação. Segundo ele, a lista não vai sair neste domingo, apenas a data de divulgação da mesma.

“Hoje a gente vai contar o dia que a gente vai revelar a lista. Vocês sabem que tem toda aquela coisa dos intervalos, que passam cada grupinho. Então, calma”, explicou o “chefão” do reality show.

Quem são os possíveis participantes famosos do reality?

Com grandes expectativas para que o BBB 21 tenha o mesmo sucesso da edição anterior, o público tenta desvendar os participantes do grup o ‘camarote’. Segundo as especulações, é extensa a lista dos famosos que podem estar no programa.

Vários nomes já foram citados, inclusive pelo jornalista Léo Dias, que até virou piada pela quantidade de nomes que divulgou nos últimos dias. Por exemplo: Fiuk, Gkay, Pocah, PK, Flávia Pavanelli, Carla Diniz e Camilla de Lucas foram alguns dos nomes. Além desses, Ney Lima e Rafael Infante, Andressa Urach, Jão e Kéfera também foram citados.

Quando começa o BBB 21?

A data que os fãs do programa mais esperam é o dia 25 de janeiro. Desde o ano passado esse dia é aguardado pelo público para conhecer os 18 confinados desta edição. Como já foi divulgado pela Globo, os participantes se dividiram entre anônimos e famosos, assim como em 2020, resultando em uma temporada bem recebida pelo público e críticos.