BBB: Andressa Urach diz que ficou pré-confinada em hotel para reality

Em meio às tantas especulações sobre a grande estreia do BBB 21, na Globo, a modelo, que se tornou evangélica, Andressa Urach, de 33 anos, revelou que participou do pré-confinamento em um hotel para estar na nona edição do reality mais famoso do Brasil. Em um vídeo publicado na última quinta-feira (7), Urach não descarta uma participação futura.

Andressa Urach no BBB?

Através da sua rede social oficial do Instagram, a loira fez uma sequência de perguntas e respostas e revelou que sempre foi fã de reality show e chegou a fazer um vídeo de inscrição para tentar entrar no “Big Brother Brasil 9”, da Globo. No momento do relato, Urach diz que foi selecionada pela produção do reality e ficou pré-confinada em hotel e tudo. Mas, ela disse que foi “eliminada” antes mesmo de ser anunciada para a estreia do programa.

“A minha vontade era participar sim. Quando eu tinha uns 21 anos, eu fiz um vídeo para tentar entrar no Big Brother, quase entrei. Passei pela entrevista, fiquei no hotel lá, achei que seria selecionada, mas acabei não entrando”, revela. Ainda no vídeo, Andressa Urach comenta sobre o BBB 21, que estreia no próximo dia 25 de janeiro, na tela da Globo. Sobre as especulações sobre ela estar na casa mais vigiada do Brasil, a modelo afirma: “Criaram várias notícias que eu estaria lá. Não houve nenhum convite da emissora para que eu entrasse”.

Mesmo colocando um ponto final sobre estar na vigésima primeira edição, ela não descarta convites futuros. “Boninho não me chamou ou fez qualquer tipo de proposta, seja ela alta ou baixa”, disse Andressa, que completa: “Eu gostaria muito de participar do BBB, mas não fui convidada”.

Andressa Urach em ‘A Fazenda’

No vídeo revelador, a modelo ainda comentou sobre sua participação em 2013, no reality show “A Fazenda 6”, da Record TV. Primeiramente ela agradeceu a emissora pela oportunidade. “Eu sou muito grata a emissora Record, pelo fato de eu ter participado daquele reality onde vocês [público] puderam me conhecer”, diz Urach.

Ainda sobre sua participação histórica em ‘A Fazenda’, ela diz: “Eu era terrivelmente brava”. “Na época, eu era usuária de cocaína e outras substâncias e eu não podia usar droga dentro do reality show. Tive crises de abstinência por não poder usar drogas. Quando eu bebia era muito. Passava muitos dias sem ingerir bebida alcoólica e, quando fazia, exagerava. Aquela Andressa lá era muito barraqueira porque eu era a mesma que vivia do lado de fora”, contou a modelo, que ficou marcada por brigas em sua passagem pelo reality.

Sobre o BBB 21

Com grandes promessas, o BBB 21 (Big Brother Brasil 2021) já está sendo intitulado como: o ‘Big dos Big’s. O que quer dizer, que será melhor que a edição de número 20. Terá pelo menos 14 participantes e tem tudo para ser uma edição de sucesso. O diretor da atração, Boninho, já revelou a data para iniciar os trabalhos. Anotem! No dia 25 de janeiro de 2021. Alguns nomes também já foram especulados, entre eles: Fiuk, Flávia Pavanelli, Carla Diaz, Camila de Lucas, Ney Lima, Rafael Infante e mais. Ainda terá também o grupo ‘pipoca’, formado por pessoas anônimas.

