BFF! Manu Gavassi e Rafa Kalimann se encontram com Marquezine

Manu Gavassi mostrou o encontro que teve com as melhores amigas, Rafa Kalimann e Bruna Marquezine. Em publicações no Instagram, as ex-BBBs e a atriz mostraram como foi o encontro.

No ‘encontrinho do pop’, como definiu Manu, as amigas de reuniram recentemente. Em seu Instagram, a cantora de ‘Áudio de Desculpas’, abriu o álbum de fotos com a atriz e a ex-colega de BBB.

Manu aproveitou para se declarar a Bruna Marquezine. “Te amo. É lindo crescer com você. (E descobrir que na real não somos malucas e só duas jovens mulheres com muita inteligência emocional. Quem diria?)”, escreveu.

Além da cantora, Rafa Kalimann também publicou fotos do trio. “Teve esse encontro outro dia desses e foi lindo!”, escreveu ela. Nos comentários, a Gavassi respondeu: “Afff te amo muito e tô com muita saudade”.

Já no Instagram, de Marquezine, ela postou as fotos sobre “o que rolou”. Rapidamente, Rafa Kalimann confirmou que gostou da reunião: “Ahhh foi tão bom”.

Manu Gavassi ficou de ressaca?

Após o encontro, no Twitter, uma fã perguntou: “Já bebeu água hoje? mantenha-se hidratada”. “Muita. Tô de ressaca. Risos sinceros”, respondeu Manu Gavassi.

Muita. Tô de ressaca. Risos sinceros. https://t.co/uZeH0itONy — Manu Gavassi (@manugavassi) December 6, 2020

Manu Gavassi e Rafa se tornam amigas no BBB 20

Durante a 20ª edição do Big Brother, que contou com a presença de famosos e anônimos, a amizade de Manu Gavassi e Rafa aconteceu. Ao longo da edição, as duas se aproximaram e conquistaram o público.

As duas comemoraram o aniversário da influencer com um café da manhã especial feito pela cantora. Além de todo apoio uma a outra, elas fora até para afinal juntas.

Marquezine se torna a maior fã de BBB por causa de Manu

Amigas de longa data, elas se conheceram em 2014, nas gravações da novela ‘Em Família’. Provando que a amizade é real, Marquezine mostrou lealdade ao mover mutirões de votos para deixar Manu Gavassi dentro do BBB 20. Além disso, que não tinha acesso ao BBB ao vivo podia ver quase tudo que acontecia pelos Stories de Marquezine. Logo após a final, a atriz apareceu ao vivo na Rede BBB e se emocionou ao falar com a finalista. Atualmente, as duas são contratadas da Netflix.