Ex-BBB Ivy faz declaração sobre fim do casamento: ‘não odeio o Rogério’

Após um último mês polêmico e turbulento, a ex-BBB Ivy Moraes revelou mais detalhes sobre o término do seu relacionamento com Rogério Fernandes. O casal confirmou o fim do noivado em 3 de dezembro após o vazamento de áudios trocados entre o empresário e uma amante.

O que Ivy tem a dizer sobre o término?

Em entrevista à Revista Quem, a ex-BBB disse que não tem raiva de Rogério Fernandes e que os dois mantém uma relação de amizade e respeito, visando sempre o bem-estar do filho de três anos do casal.

“Cada um está seguindo sua vida, mas temos um filho juntos. O Rogério se mantém presente na vida do nosso filho, pois ele nunca deixará de ser pai do Luiz Miguel. A nossa relação atualmente é de amizade e respeito. Não odeio o Rogério”, disse Ivy.

Ivy Moraes também revelou que o relacionamento já estava em crise há algum tempo, mas que apesar dos esforços, não se sentia mais confortável em dar continuidade. “Não tinha como manter um casamento, fazendo de conta que estava tudo bem se na verdade não estava. Eu não estava me sentindo bem para seguir”, disse a ex-BBB.

Ex-BBB está fazendo terapia para superar o término

Ivy contou à revista que está lidando bem com a situação, e que seu filho foi seu principal alicerce nesse momento delicado. Entretanto, a ex-BBB optou por fazer acompanhamento com psicoterapeuta para lidar com a separação.

“Isso está me ajudando muito a me manter centrada para seguir minha vida. Ninguém é perfeito. Nós já havíamos tido alguns atritos antes dos áudios Realmente é uma coisa muito íntima. Mas não guardo ressentimentos e sigo minha vida”, garantiu a ex-BBB.

Entenda o término de Ivy Moraes e Rogério Fernandes

Tudo começou com o vazamento de áudios e conversas de Rogério Fernandes com uma suposta amante. A colunista Fabia Oliveira publicou também detalhes sobre o encontro que o empresário teria tido enquanto Ivy estava viajando.

Na época, a ex-BBB se pronunciou sobre o assunto e disse que estavam passando por um momento complicado no relacionamento e que chegaram até mesmo a passar um período afastados, quando a traição teria acontecido.

Ivy também garantiu que manteria o casamento, marcado para 10 de dezembro no México. Porém, no dia seguinte a ex-BBB anunciou o cancelamento da cerimônia. No mesmo dia, Rogério se pronunciou nas redes sociais através de um texto exaltando qualidades de Ivy.

Apesar da tentativa, não houve reconciliação entre o casal, e no dia 3 de dezembro a ex-BBB anunciou que o noivado havia chegado ao fim.

“É um momento muito delicado da minha vida. E realmente a vida pode mudar seu traçado de uma hora pra outra. Eu estava com casamento marcado, feliz, e com planos e sonhos futuros. Com os acontecimentos que todos sabem e não preciso nem voltar a falar, o casamento foi cancelado e eu pedi um tempo para repensar sobre minha vida…sobre minha família”, escreveu.