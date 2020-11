Ex-BBB Jaquelline sofre ameaça de vizinha: ‘estou desesperada’

A ex-BBB Jaquelline usou as rede sociais para contar uma situação nada agradável que aconteceu com ela. Após receber amigos e familiares, a participante do Big Brother Brasil 18, passou a se ameaçada. No entanto, a vizinha que a ameaçou não se identificou.

O que aconteceu com a ex-BBB Jaquelline?

Usando os Stories do Instagram, a ex-BBB gravou vídeo contando sobre as ameaças. Segundo Jaque, o indivíduo disse que estava filmando a famosa. A situação deixou a loira desesperada, ainda mais por ela ter uma filha de 7 anos.

A situação ficou mais séria ainda, porque a tal moradora, afirmou que Jaque levava “bandidos” para casa. De acordo com a ex-sister, a pessoa que fez as ameaças se incomodou por ela ter amigos de comunidade e simples.

“Eu fui ameaçada no meu próprio apartamento. A pessoa falou assim pelo telefone que eu estava recebendo bandidos na minha casa. Falou que era pra eu parar de fazer bagunça. Disse que está filmando tudo, e que está cuidando da minha vida. Que bagunça? estava recebo minha família aqui em casa. A troco de quê?”, questionou a ex-BBB, indignada. “Estou desesperada”, completou ela, indo às lágrimas.

Grupo no whatsapp para falar mal da ex-BBB

Ainda no começo deste ano, a ex-BBB revelou que estava sendo alvo de críticas dos moradores. De acordo com ela, criaram um grupo no whatsapp para falar mal dela. Isso porque, sendo prints que ela conseguiu, as vizinhas não estavam gostando das fotos de biquíni que Jaquelline tirava no condomínio.

Por causa de seu trabalho como cantora e modelo, a ex-BBB costuma fazer fotos na piscina de onde mora. No entanto, isso foi motivo o bastante para as moradoras se incomodarem.

Revoltada com a situação, a loira se manifestou. “Independente do meu trabalho, eu tenho sentimentos como qualquer outra pessoa. Não é porque eu sou funkeira e posto fotos sensuais que eu sou uma vagabunda. Eu pago conta, trabalho como qualquer outra mulher. Sou mãe solteira, tudo o que consegui na vida foi trabalhando, lutando. Agora, sou obrigada a ver outras mulheres, que eu defendo tanto, falando coisas horríveis sobre mim”, lamentou ela.

Quem é Jaquelline do BBB 18?

A ex-participante do Big Brother, de 25 anos, morava em Rondônia, quando aceitou entrar para o reality. Antes de entrar no mundo artístico, a geminiana se formou em biomedicina. Atualmente, a ex-BBB vive em São Paulo com a filha.