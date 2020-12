Ex-BBB Marcela está ficando com cantora sertaneja, diz colunista

A médica obstetra e ex-BBB Marcela McGowan está ficando com a cantora sertaneja Luiza, que faz dupla com Maurílio, segundo divulgou o colunista Leo Dias nesta terça-feira (22). A assessoria de imprensa da ex-BBB foi procura pela coluna, e confirmou a informação.

Marcela e Luiza estão se conhecendo melhor

Conforme informou a assessoria de imprensa da ex-BBB, o relacionamento das duas ainda está no começo. “Elas estão se conhecendo melhor. Nada sério”, disse.

De acordo com informações publicadas por Leo Dias, Marcela está acompanhando os shows da dupla Luiza & Maurílio pelo Maranhão. As duas teriam se conhecido durante uma viagem para Maragogi em novembro, e a cantora inclusive já passou uma temporada na casa da ex-BBB, segundo fontes do colunista.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A viagem a que se refere foi feita ao lado de outros ex-participantes do BBB, como Hariany e Gizelly Bicalho. Durante um dos passeios, inclusive, Marcela e Gizelly foram flagradas se beijando nos stories de Hariany, o que reascendeu as esperanças dos fãs do casal Gicela.

As duas, no entanto, já esclareceram que a relação não passa de uma forte amizade, e Marcela estaria inclusive dando apoio ao momento difícil que a advogada tem passado após ser diagnosticada com depressão e ansiedade.

Ex-BBB sofreu ao se assumir bissexual

Em entrevista à Revista Glamour, Marcela McGowan contou que a primeira vez que falou abertamente sobre sua sexualidade foi durante o confinamento do BBB 20. Para ela, o fato de ser médica atrapalhou a ‘saída do armário’.

“A primeira vez que falei abertamente sobre a bissexualidade foi no BBB. A minha orientação se expressou já adulta, e eu queria me relacionar com outras mulheres. Mas isso acabou sendo uma questão: me sentia mal por ser médica e cuidar diretamente de mulheres”, disse a ex-BBB.

Apesar disso, Marcela garante que assumir sua bissexualidade a fez abrir os olhos para outras possibilidades.