Ex-BBB Patrícia Leitte anuncia fim de noivado com Yago Lanes

A ex-BBB Patrícia Leitte, participante da edição de 2018, fez um anúncio na noite de ontem, terça-feira (22), sobre seu relacionamento com o modelo Yago Lanes: a influenciadora digital relevou que o noivado chegou ao fim.

Patrícia Leitte anunciou fim de noivado

Em sua conta oficial no Instagram, a ex-BBB Patrícia Leitte compartilhou com os fãs que o noivado com Yago Lanes chegou ao fim. Em entrevista à Marie Claire em junho de 2020, a modelo havia revelado que os planos do casal eram que o casamento acontecesse em 2021.

Na legenda da imagem que publicou na rede social para anunciar o fim do relacionamento, a ex-BBB escreveu: “como vocês sabem, eu jamais esconderia algo tão significativo na minha vida, pois sei o quanto vocês torcem por mim e querem o meu bem. Por isso, resolvi tornar público que eu e Yago não estamos mais namorando. Foram momentos incríveis juntos, ele continua sendo muito especial pra mim, mas, infelizmente, a vida tomou rumos diferentes”.

“Deixo aqui meu carinho a todos que amavam o casal e que torciam para tudo dar certo. O fim veio através de uma conversa franca. Torço pela felicidade dele. Sei que é um momento difícil pra nós dois, mas Deus está no controle e tudo acontece com a permissão Dele”, completou a ex-BBB.

Ex-BBB agradeceu apoio

Nos stories, Patrícia publicou o mesmo texto que escreveu no feed e postou prints de mensagens de apoio que recebeu nas mensagens privadas. “Obrigada pelas mensagens de apoio”, escreveu a influenciadora digital.

A ex-BBB também comentou nos stories do Instagram: “não consigo atender ligações ou responder mensagens nesse momento. Vou sair um pouco de cena… Me recompor, tentar encarar tudo isso com Deus ao meu lado”.

