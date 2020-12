Ex-BBB Victor Hugo é visto em aeroporto horas após sair da UTI por Covid

O ex-BBB Victor Hugo foi flagrado em um aeroporto de Maceió na noite de sexta-feira (25) apenas algumas horas após ter recebido alta hospitalar. O psicólogo estava internado na UTI após contrair o coronavírus e a recomendação era de que permanecesse em isolamento.

Victor Hugo foi impedido de embarcar

Nas imagens divulgadas, é possível ver o ex-BBB sentado no aeroporto enquanto ajeitava a máscara. Em certo momento, Victor fica com nariz e boca expostos. A cena chamou a atenção de muita gente e foi compartilhada por perfis de fofoca nas redes sociais.

De acordo com o portal G1, o ex-BBB foi impedido de embarcar no avião, mas diferente do que tem sido dito na web, a área onde estava não precisou ser isolada, e foi apenas higienizada pela equipe do aeroporto, conforme informou a empresa responsável.

Após a repercussão das imagens, Victor Hugo usou o Twitter para dizer que estava descansando em um hotel na cidade e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu enquanto estava internado.

“Amigos, estou muito feliz com todas as mensagens de carinho (finalmente estou lendo todas) e assistindo Gilda, Lúcia e o Bode. Bem levinho e tranquilo! Estou descansando em um hotel aqui em Maceió. Uma boa noite a todos”, escreveu o ex-BBB.

Amigos, estou muito feliz com todas as mensagens de carinho (finalmente estou lendo a todas) e assistindo Gilda, Lúcia e o Bode 💛 Bem levinho e tranquilo! Estou descansando em um hotel aqui em Maceió. Uma boa noite a todos. — Victor Hugo 🏆 (@victorhugotex) December 26, 2020

Ex-BBB participou de festa antes do diagnóstico

Victor Hugo foi diagnosticado com Covid-19 no em 19 de dezembro, quando buscou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sintomas da doença. O ex-BBB estava de férias em Alagoas e foi internado na cidade.

Poucos dias depois, Victor apresentou piora no seu quadro clínico e foi constatada pneumonia, o que levou o ex-BBB a ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde permaneceu em tratamento.

Dias antes do teste confirmar que Victor estava com a Covid-19, o ex-BBB participou de um evento com o marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães. Na live também estavam presentes outros influenciadores.