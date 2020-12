BBB 21: Carla Diaz e Rafael Infante são cotados para edição, diz colunista

O colunista Léo Dias divulgou neste sábado (12) dois nomes de atores da Globo que teriam sido convidados a integrar o ‘camarote’ do BBB 21: Carla Diaz e Rafael Infante. Ambos estão fora da telinha há algum tempo, mas podem retornar para o reality.

Por onde andam Carla Diaz e Rafael Infante?

Carla Diaz teve sua estreia na televisão aos 4 anos de idade e ficou bastante conhecida principalmente por seu papel na Rede Globo como Khadija, em o Clone, no início da carreira. Após alguns anos na Record TV, Carla voltou à Globo em 2017 em “A Força do Querer”, e emendou papéis em Malhação e Espelho da Vida.

Neste ano, a atriz cotada para o BBB 21 anunciou que passava por um câncer na tireoide. Hoje, cinco meses depois do anúncio, Carla já está recuperada e contou que enxerga a doença como um aviso do seu corpo para desacelerar.

Já Rafael Infante, nome que também foi vazado por Léo Dias como possível participante do BBB 21, fez seu último papel na emissora em 2019, quando interpretou o personagem Pablo Sanches na novela Bom Sucesso. Hoje o ator faz sucesso no Porta dos Fundos.

De acordo com o colunista, o nome de Rafael surgiu durante as seletivas online do BBB 21 que aconteciam na última semana. Ele estaria na sala de espera virtual junto a outros candidatos do reality.

Quais famosos estarão no BBB 21?

A lista de famosos e influenciadores convidados para o BBB 21 permanece em segredo, mas os palpites são muitos, e alguns acreditam ser bastante certeiros. O próprio colunista Léo Dias já vazou algumas possibilidades como Gabriela Pugliesi e Kéfera.

Na última semana, o próprio diretor do programa, Boninho, deu um possível spoiler de um dos participantes do ‘camarote’ do BBB 21 quando respondeu a um comentário do ator Eri Johnson no Instagram.

O BBB 21 tem data de estreia prevista para 25 de janeiro de 2021 e os participantes devem ser anunciados somente em janeiro.