BBB 21: dica ou deboche? Boninho comenta em foto de Flavia Pavanelli

Na tarde de quinta-feira (7), Flavia Pavanelli, um dos nomes cotados para o BBB 21, publicou no Instagram uma foto ao lado da amiga Mari Saad e usou a localização de Fernando de Noronha. Boninho, responsável pela produção do reality show, comentou na foto da influenciadora, o que levou fãs a questionarem se seria um spoiler do diretor ou um momento de ironia, já que muitos afirmaram que a atriz estará no elenco famoso da edição.

Boninho confirmou presença de Pavanelli no BBB 21?

A publicação que Flavia Pavanelli fez na tarde de quinta (7) rendeu um bom momento para os fãs do Big Brother Brasil criarem teorias. A atriz postou uma foto ao lado de Mari Saad e escreveu: “dá pra sentir a energia daí, não dá?! Te amo, amiga! Muito! Que dia”.

Nos comentários da imagem, Boninho escreveu: “falta pouco”. Dando a entender que estaria falando do BBB 21. Como podemos interpretar o comentário de Boninho? O diretor pode estar debochando de quem já confirmou o nome da influenciadora no elenco de celebridades da edição ou pode estar soltando um spoiler da participação de Flavia, já que o nome dela na temporada não seria recebido pelo público como surpresa.

Flavia Pavanelli está no pré-confinamento?

Muitos nomes de famosos já apareceram nas supostas listas de confirmados na edição, o nome de Flavia é um dos mais citados, mas uma recente viagem da influenciadora à Fernando de Noronha, segundos as fotos que a atriz tem postado no Instagram, tem intrigado a internet. Alguns afirmam ser imagens já prontas, publicadas para tentar despistar o público, mas há quem acredite que as fotos são reais e que a participação de Flavia no BBB 21 não passou de mera especulação. Será que veremos a famosa no reality? O pré-confinamento por conta da pandemia do covid-19 já começou. Vamos aguardar, a estreia do programa está cada vez mais perto.

