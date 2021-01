Se você tem um negócio online, já sabe a importância de criar um funil de vendas no Instagram? Essa é uma estratégia de marketing digital que pode trazer muitos retornos positivos e ajudar a aumentar as suas vendas.

O Brasil é um dos países que mais utiliza as redes sociais em todo o mundo. Muitas pessoas acessam aplicativos como o Facebook e o Instagram para se comunicar com seus amigos, se informarem sobre notícias cotidianas ou acompanharem suas marcas preferidas. Por isso, é muito importante que as empresas fiquem atentas e também estejam inseridas nesse ambiente digital.

Além de ser um canal para divulgar serviços e produtos, as mídias são excelentes para traçar o seu perfil ideal de cliente. Além disso, é possível através das métricas, conhecê-lo e criar estratégias assertivas para agradar a audiência e produzir conteúdos interessantes para ela. Ou seja, a partir das informações coletadas, será possível criar o seu próprio funil de vendas no Instagram.

Mas não basta apenas criar conteúdo, postar imagens e começar a vender. É necessário também acompanhar a jornada do consumidor e desenvolver ações. Aos poucos, você irá conquistando a confiança dele, até fidelizá-lo por completo.

Então, se você ficou curioso para entender mais sobre esse assunto, confira o que é funil de vendas no Instagram e como se beneficiar com ele. Conheça cada etapa de perto e o comportamento do cliente em cada uma delas.

O que é o funil de vendas no Instagram?

Se sua empresa já estuda a jornada de compra do consumidor, certamente já colocou em prática essa estratégia digital. Porém, se você ainda não sabe, o funil de vendas é nada menos que o caminho que o lead leva para se tornar um comprador fiel, desde a atração até a etapa de fidelização.

Sabe aqueles seguidores que são considerados fãs? Certamente eles passaram por todas as etapas até chegar nesse estágio. E quando se trata de plataformas de mídias sociais, o processo é muito parecido. Ou seja, o funil de vendas no Instagram possui as mesmas etapas. Vamos explicar cada uma delas aqui e como criar estratégias eficientes de atração.

Topo de funil

No topo do funil de vendas no Instagram estão as pessoas que ainda não são os seus clientes. Inicialmente eles são curiosos, ou indivíduos que gostam de navegar na internet e conhecer novos perfis.

Primeiramente, nessa etapa inicial as pessoas são impactadas pelos seus anúncios ou posts no feed. É muito comum receber diariamente seguidores novos, por isso, cuide da biografia do perfil. Explique em poucos caracteres tudo sobre o seu negócio.

Em seguida, crie conteúdos interessantes no seu feed para esse estágio de descoberta. Quanto mais limpo, explicativo e específico ele for, melhor será para o seu seguidor. Ou seja, ele perceberá que você possui autoridade para resolver o seu problema.

Ademais, utilize bastante os stories para tirar dúvidas. Abuse das enquetes e perguntas. Assim certamente será possível produzir mais conteúdo relevante para os seus clientes em potencial.

Meio de funil

Agora que o seu lead já sabe exatamente quem é a sua empresa e como solucionar um problema através dos seus produtos ou serviços, é hora deles buscarem mais informações. Ou seja, é no meio do funil que acontece a primeira busca do cliente, então esse é o momento ideal para capturar os seus contatos, como telefone e e-mail.

Construa uma lista de e-mails de pessoas interessadas no seu negócio. Depois crie uma sessão dentro do próprio aplicativo para segmentar os seguidores mais ativos.

Fundo de funil – última etapa do funil de vendas no Instagram

No fundo do funil no Instagram estão os clientes mais informados e que estão prontos para receber ofertas e ações diretas. Sendo assim, você poderá distribuir cupons de desconto e realizar promoções apenas para os seus seguidores. Aliás, crie também uma lista de melhores amigos com publicações exclusivas.

Explore os recursos do Instagram, sobretudo nos stories. Existe um recurso onde você pode direcionar o seguidor a sua loja virtual através de um link. É a chamada sacolinha, específica para lojas que estão cadastradas no Instagram e no Facebook.

Como criar um funil de vendas no Instagram?

Para criar um funil de vendas no Instagram é fundamental que você acompanhe as métricas. Verifique o alcance das suas publicações, as descobertas e número de impressões, que é quantidade de vezes que os post foi visto. Essa é a principal ferramenta que te dirá sobre a visibilidade do seu perfil.

Você encontrará dados como crescimento do perfil, localização das pessoas, faixa etária, gênero e o horário que esses seguidores mais acessam a conta. Aliás, não esqueça de monitorar também as stories para realizar mais vendas e afunilar ainda mais o seu funil de vendas no Instagram.

Gostou? Se você quer descobrir como vender mais através dessa plataforma, leia nossa matéria sobre o recurso do Instagram Shopping. Certamente você encontrará dicas incríveis para utilizar na sua estratégia de vendas online.