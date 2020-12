Festa na pandemia: relembre os famosos que ignoraram a covid

Mesmo com a pandemia e quarentena acontecendo, foram vários famosos que furaram o isolamento social. Depois de Gabriela Pugliesi, mais alguns chegaram a promover festas, se “esquecendo” do Covid-19. Relembre quem deu festa na pandemia.

Gabriela Pugliesi e a reunião na pandemia

Sendo a primeira famosa a ter Covid-19, antes da flexibilização da quarentena, a influencer promoveu uma festa em casa, com as amigas Mari Saad e Taty Betin, além do marido Erasmo Viana. O caso polêmico foi assunto por vários dias na mídia. A comemoração foi feita para Mari Gonzalez, que havia saído do BBB 20, em abril.

“Do fundo do meu coração, desculpa. Eu estou muito arrependida. Eu fui completamente imatura e irresponsável”, pediu ela. “Fica meu pedido de desculpas para quem se sentiu ofendido”, disse ainda.

Como consequência, a famosa perdeu contratos com marcas grandes na época.

Carlinhos Maia deu festa na pandemia

O influencer Carlinhos Maia promoveu o ‘Natal da Vila’, neste mês. Mesmo com a quarentena, o humorista justificou que faria a festa com o intuito de movimentar a economia da cidade. Ele ainda alegou que todos os convidados fizeram o teste de Covid-19.

A super festa contou com vários influencers, como Pyong Lee, Gabi Martins, Tierry, Emily Garcia, Rica de Marré, Gizelly Bicalho, Guilherme Napolitano, dentre outros.

Após a festa, segundo Erlan Bastos, 47 funcionários tiveram Covid-19. No entanto, o influencer negou essa informação.

Nego do Borel

Em julho, Nego do Borel completou 28 anos e promoveu uma festa para celebrar. O ex-noivo de Duda Reis confirmou que reuniu amigos como Anitta e Eri Johnson no meio da quarentena.

“Meus familiares vieram com todos os cuidados possíveis para me visitar, que eu fiquei muito feliz, que foi um momento meu, que eu nasci de novo. E, nesse mesmo dia, vieram alguns amigos meus me visitarem, como a Anitta, meu amigo Eri [Johnson], que passou aqui para me dar uma abraço, com todos os cuidados possíveis. Inclusive, quero agradecer a eles, tiveram alguns amigos meus que vieram, não foi aglomeração, foi uma parada muito tranquila”, declarou ele na ocasião.

Gkay

Depois de dizer que cancelaria a famosa ‘Farofa da Gkay’, a influenciadora parece ter voltado atrás. Segundo boatos da internet, no começo do mês para comemorar seus 28 anos, a humorista realizou uma super festa com outros influenciadores.

De acordo com o UOL, MC Rebecca, Pocah, Gustavo Rocha, Lucas Rangel e Camila Loures estiveram na festa.

Os internautas desconfiaram da festa, já que vários famosos “sumiram” no horário do evento. Além disso, muitos apareceram com look preto, o que seria o traje para a noite.

Neymar – Festa na pandemia

O jogador não foi o maior exemplo durante o isolamento social, e foi visto em vários lugares sem máscara. Para completar, neste ano, ele pretende dar uma festa de Réveillon com 500 convidados em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Ainda segundo Léo Dias, o craque do PSG distribuiu pulseiras para os tais convidados e vários influencers são apontados como possíveis participantes da festa.

Hadson – Festa na pandemia

Entrando na onda de Neymar, o ex-BBB também decidiu fazer uma festa de Ano Novo. Segundo um áudio vazado, ele pretende reunir várias pessoas para a virada na mansão Salinas.

“Tá tudo certo, já fechei a mansão lá pra gente em Salinas. Vamos só restringir celulares da galera, entendeu? Pra não ter foto, não vazar, não ter vídeo, não ter nada. Aproximadamente aí umas 100 pessoas dá na casa, pra ficar suave, pra curtir de boa. Pra não ter muito problema”, dizia o áudio.

Gabigol

Para passar a virada com amigos, o jogador do Flamengo alugou uma mansão em Joá. No bairro nobre do Rio de Janeiro, ele pretende promover uma festa durante a quarentena, mas proibiu o uso de celular, querendo manter o sigilo, segundo o colunista Léo Dias.

