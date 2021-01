BBB 21: elenco de famosos e anônimos formarão duplas

Segundo o jornalista Leo Dias, os participantes anônimos farão dupla com os famosos que estarão no elenco do BBB 21. Ainda segundo as informações divulgadas pelo colunista nesta terça-feira (5), desde o início do jogo, dois de cada grupo irão saber que são aliados no confinamento.

No entanto, essas informações serão dadas pela produção do BBB 21 de forma individual aos participantes, que não poderão falar sobre o assunto entre si. “Passando a ideia de que essa situação é única para cada um deles”, escreveu o jornalista.

Esta dinâmica divulgada pela coluna pode acontecer no BBB 21, mas também pode ser alterada caso a produção fique descontente com a revelação prematura de como funcionará o jogo na nova temporada do reality da Globo.

Qual a diferença entre o grupo Pipoca e o Camarote?

Os integrantes do grupo Pipoca são os anônimos, que foram selecionados para o programa por meio de inscrição. Quem é do Camarote não precisou se inscrever para participar do BBB 21, pois foi convidado pela produção a ser do elenco de famosos da edição.

Produção do BBB 21 divulgará novidade em breve

Na próxima sexta-feira (8), o público será presenteado com uma novidade sobre a edição. No dia 1 de janeiro, nas redes sociais do Big Brother Brasil, foi divulgado que vem “fofoca” por aí: “vamos começar a conhecer o BBB 21?”. Boninho, diretor do programa, tem soltado spoilers sobre a edição em sua conta oficial do Instagram, mas não revelou o assunto da novidade. Veja o que pode ser divulgado para o público na sexta-feira (8) clicando aqui.

