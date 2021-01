Ostentação: veja os carros dos famosos brasileiros

São vários os famosos que gostam de ostentar seus carrões nas redes sociais. Cantores, jogadores de futebol, influencers e artistas já mostraram seus carros de luxo e impressionaram pela ostentação. Confira os carros dos famosos brasileiros:

Gusttavo Lima – carros dos famosos brasileiros

O cantor ostenta vários carrões que tem na garagem, como sua Lamborghini Aventador. Para ter o carrão, Gusttavo teve que desembolsar em torno de R$ 3 milhões. Além disso, o sertanejo paga R$ 130 mil em seguro e R$ 138 EM IPVA, no modelo de 2018.

Outro ‘brinquedinho’ do ex de Andressa Suita, é uma Ferrari. O carro vermelho é avaliado em R$ 1,3 milhão.

Eduardo Costa

Depois de Gusttavo Lima, outro sertanejo que ostenta é Eduardo Costa. Em seu perfil no Instagram, ele exibe sua Urus da Lamborghini. No Brasil o valor do carro luxuoso pode chegar a quase R$ 3 milhões. O veículo pode chegar a 100 km/h em apenas 6,6 segundos. Enquanto a velocidade máxima é de 305 km/h.

Kevinho

Ostentação e funk andam juntos, por isso, o cantor não deixa de compartilhar suas conquistas nas redes sociais. O ex de Flávia Pavanelli é dono de um Audi R8 vermelho. O veículo na versão 2021 é avaliado em R$ 1,2 milhão.

Ludmilla – carros dos famosos brasileiros

A cantora adora ostentar os carrões que tem na garagem. No ano passado, durante a quarentena ela posou com sua Ferrari. O automóvel de luxo custa no Brasil de R$1.480 até R$3.950 milhoes de acordo como site Carros BR.

Caio Castro

O ator é dono de uma Ferrari vermelha, modelo F458 Spider F1. O carro foi comprado em 2020 por R $2,3 milhão. Garantindo velocidade, o veículo chega a 100 km/h em 3,4 segundos.

Rezende – carros dos famosos brasileiros

O youtuber adquiriu no ano passado uma McLaren avaliado. Ele contou nas redes sociais que estava realizando um sonho ao comprar o carrão avaliado em 2,4 milhões. E quem não queria, não é mesmo?

“Esse é o meu carro novo… Uma Mclaren!! Eu vou tentar expressar, mesmo que seja pouco, como estou me sentindo nesse momento! Se alguém chegasse em mim quando eu era criança e falasse que eu iria conquistar metade das coisas que eu conquistei, eu iria falar que era impossível!”, desabafou ele no post do Instagram.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

O humorista Carlinhos Maia presenteou o marido, Lucas Guimarães, com uma BMW i8 híbrido Branca. O valor do carrão é de R$700 MIL. Segundo o influencer, o presente foi uma promessa que fez ao amado e que cumpriu em janeiro do ano passado.

Whindersson Nunes

Quando cumpria uma agenda de shows em Orlando, Whindersson ostentou uma Lamborghini Aventador S. ‘Tirando onda’, ele posou dentro do carro de R$3,2 milhão.

“De um lado uma das coisas mais desejadas desse mundo, do outro, um carro”, brincou.

