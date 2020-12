BBB 21: na onda do Cartolouco, Mirella também quer reality da Globo

Mais uma ex-participante de A Fazenda 12 revelou estar de olho no BBB 21: na tarde de terça (8), Mirella usou o Instagram para responder perguntas dos fãs que a questionaram sobre a vontade de participar de outro reality. A funkeira deixou clara a intenção e ainda comentou o apoio que recebeu de ex-BBBs.

Mirella no BBB 21? Funkeira responde

Nos stories, um fã questionou Mirella se ela pretendia entrar em algum reality, citando o BBB 21 como exemplo. A ex-peoa não hesitou em confirmar a intenção e destacar o quanto a participação em A Fazenda 12 havia sido significativa.

“Eu entratria de boa em outro reality porque foi uma experiência maravilhosa para mim, gostei muito de ter participado e adoraria participar de novo”, respondeu.

Em seguida, outro seguidor comentou sobre o apoio que Mirella havia recebido das ex-BBBs Bianca Andrade e Flayslane durante sua permanência no reality rural da Record. “Vi que a Bianca e a Flay fizeram mutirão para mim. Muito obrigada às meninas”, agradeceu.

Ainda no assunto BBB 21, uma das perguntas enviadas à Mirella citavam seu jeito carismático e a comparavam com Sabrina Sato, ex-BBB que participou da terceira temporada do programa.

“Muito obrigada. Muita gente fala isso pra mim e eu acho que esse é um dos elogios que eu mais amo receber. Muito feliz, obrigada!”, completou.

Web pede ex-peões no próximo BBB

Mirella não foi a primeira e nem única ex-participante de A Fazenda 12 a ter seu nome citado em um possível elenco de influenciadores do BBB 21.

Logo após a eliminação de Raissa Barbosa, fãs da modelo lotaram as redes sociais de Boninho, diretor do BBB 21, pedindo que ela fosse considerada para o reality. O diretor chegou a responder alguns deles, mas sem dar nenhuma dica: “respeito a torcida de vocês”, escreveu.

Nesta terça (8), Lucas Cartolouco também usou os stories do Instagram para mandar uma mensagem ao diretor e explicitar a vontade de estar no BBB 21. Tanto ele como Mirella estão confinados em um hotel aguardando o retorno para a sede de A Fazenda 12 para a última festa da edição, na sexta (11).

O jornalista publicou um vídeo com a música tema do BBB 21 ao fundo, e mandou o recado:

“Vou botar a música do Big Brother, f******, tá muito desanimado isso aqui. Boninho, BBB 21, chama o papai!”. Em seguida, Cartolouco corrigiu a si mesmo e mandou um recado para Rodrigo Carelli, diretor de realities da Record. “Brincadeira, Carelli! É Record!”.