BBB 21: Pocah está no ‘camarote’ do reality

A cantora Pocah, de 26 anos, é mais uma do time ‘camarote’ do BBB 21, além de Nego Di, Karol Conká, Carla Diaz e Camilla de Lucas, que também foram divulgados nesta terça-feira (19). Durante os intervalos da Globo, a artista foi anunciada como a nova sister que entrou no programa. Saiba mais sobre a famosa!

Pocah no BBB 21

Ao ser anunciada, Pocah gravou um vídeo de apresentação, assim como os demais participantes do BBB 21. “Eu sou a Viviane, mas conhecida como Pocah, sou uma cantora, compositora, bailarina, empresária e agora eu vou entrar no BBB. Mãe, artista. Farofeira, olha eu sou muito farofeira. Eu não perco o meu senso de humor”, declarou ela.

Porém, ela garantiu que se precisar brigar, ela irá se defender dentro do reality da Globo. “Eu levo a vida o mais leve possível, mas se me atacar eu vou atacar”, afirmou.



Pocah tem mais de 20 milhões de seguidores e já teve uma canção sua em vídeo de uma das Kardashians! Quer descobrir mais sobre ela? Então vem → https://t.co/C2VYW6tbJk ✨ #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/g0nxfh5NCu — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2021

Cantora no time ‘camarote’

Pocah no BBB 21, disse que vai contar com ajuda do destino. “Vai que a sorte está comigo. Vai estar, né? Pelo amor de Deus! Sorte, não me abandona, não”, disse ela ao Gshow.

Ainda sobre o reality, ela prefere ser cautelosa: “Eu tenho que entrar, sentir a casa e as pessoas. Não adianta ir com o jogo pronto, não funciona assim”.

“Vou fazer muita amizade com quem eu me conectar. Espero ter a sorte de encontrar pessoas com quem eu possa contar e possam contar comigo também. Já quero ter meus BFFs lá dentro”, disse também ao Gshow.

BBB21: Quem é Pocah?



Carioca, a cantora começou sua carreira no funk. Inicialmente seu nome artístico era MC Pocahontas, em referência a princesa da Disney. Porém, em 2019, ela passou a se chamar Pocah. Famosa com o hit ‘Não Sou Obrigada’, ela explodiu no carnaval há dois anos, além disso, ela tem uma legião de fãs. No Instagram, a sister chegou em 11 milhões de seguidores.

Mas foi em 2012, que ela iniciou a sua carreira musical. Seu primeiro hit que a fez conhecida nacionalmente foi ‘Mulher do Poder’, que também se tornou seu primeiro videoclipe. Na ocasião, ela teve 11 milhões de visualizações no Youtube.

Pocah mora com o noivo, o produtor, Ronan Souza, com quem namorada desde 2018. Ela é mãe de Vitória, de que completa 5 anos em fevereiro. A famosa mora em uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro desde 2019.

Falta pouco para o reality começar e os fãs vão poder finalmente matar a curiosidade sobre todas as novidades desta 21ª edição. A estreia será na próxima segunda- feira, dia 25 de janeiro. Acompanhe a cobertura do BBB 21 no DCI.