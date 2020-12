BBB 21: Rafael Portugal faz piada e ‘revela’ participante da edição

Diante de tantas especulações e boatos a respeitos dos participantes do BBB 21, o humorista Rafael Portugal, que comanda um quadro de humor no programa, resolveu usar as redes sociais para ‘revelar’ um dos escolhidos: a psicóloga Anahy, do programa Casos de Família do SBT.

Em tom de piada, o humorista à frente do ‘CAT BBB’ escreveu em sua conta no Twitter: “Galera acabei de falar com o @boninho. Tivemos uma baixa no time das celebridades. O Marquito não vai poder ir pro BBB e no lugar dele chamamos a psicóloga Anahy do Casos de Família”.

Nos comentários os seguidores aproveitaram para entrar na brincadeira e imaginar como seria a participação da psicóloga no BBB 21. “Ela tá 120% preparada para lidar com qualquer dramalhão dos brothers and sisters”, respondeu uma delas.

Há também quem tenha reprovado a ideia, já que na atração do SBT, Anahy é a responsável por mediar os embates e trazer uma solução. Já no BBB 21, o público quer é ver confusão e barraco.

“Ela vai resolver todos os problemas do povo e sou time treta, cancela!” escreveu uma seguidora. Outro rebateu: “Eita, eu não tinha pensado por esse lado. Cancela, bota a Cristina Rocha que ela joga lenha na fogueira, ou o Zé Felipe pra fazer as fofocas”.

Quem são os famosos confirmados para o BBB 21?

Apesar da brincadeira, nenhum nome foi confirmado ainda para o elenco de famosos do BBB 21, e tampouco dentre os anônimos. O que já se sabe é que, segundo Leifert, o elenco ainda não foi fechado e tudo pode acontecer até o dia 18 de janeiro, quando os nomes começarão a ser revelados na programação da emissora.

Entretanto, desde a divulgação das primeiras informações sobre o BBB 21 os internautas e colunistas já têm tentado adivinhar quem serão os escolhidos de Boninho. Nomes como Kéfera e Gabriela Pugliesi foram levantados.

O diretor do programa, no entanto, já garantiu em uma publicação em seu Instagram: ninguém conseguiu acertar nenhum palpite. Só nos resta aguardar pelo dia 25 de janeiro, data marcada para a estreia do BBB 21.