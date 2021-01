BBB 21: saiba tudo sobre Boninho, o chefão do reality da Globo

José Bonifácio Brasil de Oliveira, conhecido popularmente como Boninho, de 59 anos, é um diretor de televisão brasileiro, conhecido por comandar as edições do reality show Big Brother Brasil. Ele é filho de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e é casado com a apresentadora Ana Furtado, de 47 anos.

BBB: Andressa Urach diz que ficou pré-confinada em hotel para reality

Boninho na Globo

Boninho começou a carreira em 1978, na rádio Excelsior FM. Na Rede Globo, criou e dirigiu o programa “Clip Clip”, que ficou no ar de 1984 a 1987. Dirigiu ainda vários vídeos para o Fantástico e para bandas, como Titãs e Ultraje a Rigor. Foi o idealizador do infantil “TV Colosso” e do programa “Angel Mix”, além de ter participado de eventos como os shows dos Rolling Stones, Lady Gaga, Free Jazz e Prêmio Tim.

No ano de 1992, Boninho foi o responsável pela criação do canal Multishow. Além dos programas “No Limite” e “Hipertensão”. Entre os programas já comandados por ele estão: “É de Casa”, “Domingão do Faustão”, “Vídeo Show”, “Mais Você”, “TV Globinho”, “Encontro com Fátima Bernardes”. Já foi diretor de núcleo do Estrelas, Caldeirão do Huck e TV Xuxa. Atualmente é diretor de Gênero de Variedades na Rede Globo de Televisão. Também os programas: Domingão do Faustão, Caldeirão do Huck, Só Toca Top, Tamanho Família os eventos Rock in Rio e Lollapalooza, o reality show Big Brother Brasil, apresentado por Tiago Leifert.

Dirige também o carnaval Globeleza, com os apresentadores do Rio de Janeiro e São Paulo.

Em 2020 dirigiu o “The Voice Brasil” em ano de pandemia. Chegou a participar ao vivo da semifinal do The Voice, interagindo com os jurados e celebrando os participantes.

Boninho e Narcisa

Boninho foi casado com a socialite Narcisa Tamborindeguy entre os anos de 1983 e 1986. Juntos, os dois tiveram uma filha: Mariana Tamborindeguy de Oliveira. Também foi casado por três anos com Kátia D’Ávila, mãe de seu filho Pedro. Atualmente, o chefão do BBB é casado com a atriz e apresentadora Ana Furtado, com quem teve uma filha, Isabella Oliveira.

Boninho e Ana

Em 2020, o casal completou 20 anos de casados. Sempre bem humorados e companheiros nas redes sociais, a apresentadora não deixou a data passar em branco. Aliás, nem o diretor do BBB. Ana Furtado e Boninho usaram suas redes sociais para celebrar suas bodas de porcelana: os 20 anos que estão casados. Em seu Instagram, o diretor da Globo deixou uma mensagem apaixonada para a mulher. “Hoje fazemos 24 anos juntos, 20 casados. Essa mulher especial é o amor da minha vida!! Feliz aniversário. Te amo muito”, escreveu Boninho.

“Esse olhar é o mesmo de 24 anos atrás, quando decidimos que construiríamos juntos nossa vida. Continuo vendo a melhor versão de mim mesma nos seus olhos, e vejo também tudo o que ainda viveremos juntos. Celebramos hoje nossas Bodas de Porcelana. São 24 anos juntos desde o dia em que nos conhecemos e são 20 anos que dissemos SIM um para o outro. Foram anos incríveis ao seu lado, meu amigo, meu companheiro, parceiro de todas as horas, paizão e, para sempre, o meu amor. E ainda viveremos lado a lado muitas outras emoções e alegrias, sempre com muito amor, humor, respeito, admiração e parceria. Somos uma dupla e tanto! Você é o meu BIG LOVE”, escreveu Ana.

Sobre o BBB 21

Com grandes promessas, o diretor BBB 21 (Big Brother Brasil 2021) já garantiu que esse será o ‘Big dos Big’s. O que quer dizer, que será melhor que a edição de número 20. Terá pelo menos 14 participantes e tem tudo para ser uma edição de sucesso. O diretor da atração, Boninho, já revelou a data para iniciar os trabalhos. Anotem! No dia 25 de janeiro de 2021. Alguns nomes também já foram especulados, entre eles: Fiuk, Flávia Pavanelli, Carla Diaz, Camila de Lucas, Ney Lima, Rafael Infante e mais. Ainda terá também o grupo ‘pipoca’, formado por pessoas anônimas.

