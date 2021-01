BBB 21: saiba tudo sobre Fiuk, o primeiro brother confirmado do reality

Filipe Kartalian Ayrosa Galvão, mais conhecido como Fiuk, tem 30 anos, é um dos participantes do reality BBB 21, que estreia no próximo dia 25 de janeiro, na tela da Globo. Segundo informações do colunista Leo Dias do portal Metrópoles, o famoso é o primeiro brother confirmado para o grupo camarote – participantes considerados Vips, conhecidos pelo público. [veja aqui]

Quem é Fiuk, o 1º brother do BBB 21?

Sendo um dos principais artistas no casting do programa, Fiuk é cantor e também ator de novelas, nascido em 25 de outubro de 1990, em São Paulo, é filho do cantor Fábio Júnior e da artista plástica Cristina Karthalian. É irmão, por parte de pai, de Cléo Pires (filha de Fábio Júnior e da atriz Glória Pires), Tainá, Krizia e Záion.

Nas redes sociais, Fiuk compartilha momentos divertidos entre os seus mais de 1,2 milhões de seguidores do Instagram. Apaixonado por Música, dentre muitas de suas postagens, ele divide momentos em que aparece cantando e tocando guitarra. Além disso, sempre posta uma ou outra foto se aventurando na cozinha.

Carreira musical

Fiuk é ex-membro das bandas No Name e Hori e desde 2010 decidiu seguir carreira solo. Em 2011, ele fez uma parceria com Jorge Ben Jor e gravou a música “Quero toda noite”. O single do dueto foi sucesso nas paradas musicais brasileiras. No mesmo ano, ele também lançou a música “Sou eu”, lançada em 17 de agosto através da Warner Music Brasil. O primeiro single do álbum foi a “faixa homónima”, lançada em 30 de maio de 2011.

Fiuk ator

A carreira como ator começou em 2008, após sua estreia no filme “As Melhores Coisas do Mundo”. O longa foi lançado em 2010 e Fiuk interpretava o papel do personagem Pedro na trama. Em 2009, o ator recebeu um convite para integrar o elenco da novela teen “Malhação ID”, da TV Globo. Fiuk chegou a estudar durante um ano o curso Propaganda e Marketing na Universidade Paulista (UNIP), entretanto, devido a compromissos de agenda, ficou difícil conciliar os estudos com a novela e música. Na série global da temporada de 2009 a 2010, Fiuk interpretava o personagem Bernardo, o protagonista da trama.

Além disso, ele também participou do seriado “Tal pai, tal filho”, com Fábio Junior, e da novela “Aquele beijo”, atuando ao lado de Bruna Marquezine e de Juliana Didone. Sua última novela na Globo foi em 2017, na telenovela ‘A Força do Querer’, onde interpretou um dos protagonistas da trama de Glória Perez, Ruy. Como ator, sua última atuação foi no filme “O Galã”, interpretando Raul, protagonista ao lado do também ator Thiago Fragoso.

Quando começa o BBB 21?

Com grandes promessas, o BBB 21 (Big Brother Brasil 2021) tem tudo para ser ser uma edição de sucesso, assim como foi o BBB 20, que consagrou a médica Thelma Assis, como a grande campeã. Mas, antes que os fãs de reality show entrem em abstinência após o fim de ‘A Fazenda 12’, o diretor da atração, Boninho, já revelou a data para iniciar os trabalhos. Anotem! No dia 25 de janeiro de 2021, sob comando do apresentador Tiago Leifert, vai ao o primeiro episódio da casa mais vigiada do Brasil, que desta vez, será o mais longa da história, com mais de 100 episódios.

No próximo dia 08 de janeiro, o perfil oficial do reality nas redes sociais, já garantiu que terá novidades sobre o programa. Ou seja, mais nomes e muitas novidades podem surgir nos próximos dias.

