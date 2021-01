BBB 21 vai ter bar e lounge; veja os detalhes da nova casa

Pipoca e Camarote

O BBB 21 terá um elenco formado por pipoca (anônimos) e camarote (famosos), assim como aconteceu na vigésima edição do Big Brother Brasil. A fórmula criada por José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, rendeu sucesso de audiência e faturamento para a Globo.

No camarote da edição 2020 participaram famosos como Manu Gavassi, Rafa Kalimann, Babu Santana, Petrix Barbosa, Lucas Chumbo, Bianca Andrade, Pyong e Gabi Martins. Mas, afinal, quem estará no elenco de famosos do BBB 21?

Famosos BBB 21

A lista oficial de participantes do BBB 21 será divulgada na tarde desta terça-feira durante os intervalos da novela Laços de Família. No entanto, alguns nomes estão sendo comentados nos bastidores do reality show que terá direção de Rodrigo Dourado. Carla Diaz e Fiuk lideram as principais listas de bastidores.

A ex-chiquitita passou um período longe das redes sociais, mas após o seu nome ser apontado em inúmeras listas ela ressurgiu somente para negar que estará no confinamento. O filho de Fábio Jr, por sua vez, não confirma e nem nega participação no BBB 21. No entanto, fãs já observaram que o ator que atualmente está no ar em A Força do Querer tem publicado alguns vídeo gravados nos Stories do Instagram.

Além de Carla Dias e Fiuk, Pocah é uma das favoritas da bolsa de apostas de bastidores do reality show. Ela, inclusive, adiou o lançamento de uma música que seria lançada no próximo dia 23 de janeiro, dois dias antes da estreia da atração. Além disso, a funkeira cancelou um contrato com uma marca de biquíni.

Para entrar no BBB 21, famosos e anônimos não devem ter nenhum vínculo comercial confirmado em contrato assinado. Nomes como Camila de Lucas, Ney Lima, Rafael Infante e Aline Riscado também são aguardados no reality show de confinamento da Globo.