BBB 21: Viviane Araújo não descarta participar do reality

Viviane Araújo, vencedora da quinta edição de A Fazenda, não descarta aceitar um possível convite para entrar no BBB 21. A atriz, que atuou na novela O Sétimo Guardião, no entanto, afirma que o Carnaval vem em primeiro lugar. “Sem o Carnaval, eu posso pensar”, declarou ela, durante participação no OtaLab, web programa do UOL, apresentado por Otaviano Costa.

O BBB 21 vai repetir a fórmula de sucesso adotada na vigésima edição do reality show apresentado por Tiago Leifert e que consagrou Thelma Assis vencedora. Em suma, famosos e anônimos serão confinados na mesma casa, que fica localizada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

A emissora carioca encerrou em julho as inscrições para quem deseja participar do BBB 21. A produção da atração está trabalhando nas seletivas dos novos moradores da casa mais vigiada do Brasil, dando destaque para os famosos. Isso porque, o contrato de personalidades públicas apresentam cláusulas de exclusividade importantes, como por exemplo, a de que não se deve participar de outro programa enquanto o BBB 21 estiver no ar.

Quando estreia o BBB 21?

O vigésima primeira edição do Big Brother Brasil tem previsão de estreia para 25 de janeiro de 2021, logo após a novela das nove. No entanto, a emissora trabalha com a possibilidade de antecipar o início do programa. Segundo o diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, o programa deve começar antes mesmo de entrar no ar na tevê.

Apesar de fazer mistério, o diretor de TV garante que essa será a maior edição de todas. O programa terá 100 episódios, terminando sua exibição somente em maio. O público poderá acompanhar a atração 24 horas por dia no pay-per-view na TV por assinatura e no Globoplay.

Viviane Araújo em A Fazenda

Durante sua participação em A Fazenda 5, exibida em 2012 pela Record TV, Viviane Araújo protagonizou inúmeras brigas com Nicole Bahls, Em uma ocasião, por exemplo, as duas discutiram feio na cozinha da sede em Itu, interior de São Paulo, por causa de um alho.

Durante o OtaLab, Viviane revelou não ser amiga da ex-panicat que retornou em A Fazenda – Nova Chance. A atriz, que estará na quarta temporada de A Divisão, no entanto, disse que se encontrar a ex-rival em um evento, fala por educação. “Foram etapas muito marcantes na minha vida e cada uma delas me fez crescer muito. Se eu tiver que escolher seria a de atriz revelação, pois é meu trabalho e minha arte”, declarou a rainha de bateria do Salgueiro.