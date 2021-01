BBB 21: Boninho revela o que é verdade ou não sobre a nova edição

O diretor geral do BBB 21, Boninho, voltou a usar as redes sociais para responder perguntas dos seguidores nesta segunda-feira (4) e revelou mais detalhes exclusivos sobre a edição, que estreia no próximo dia 25. O comunicador falou sobre o pré-confinamento, a casa de vidro e número de participantes.

O que Boninho revelou sobre o BBB 21?

O público ansioso pelo BBB 21 tem usado as postagens do diretor da atração para tentar descobrir informações sobre a próxima edição, e diferente do clima de mistério dos anúncios oficiais da emissora, Boninho tem dado algumas pistas.

Nesta segunda, em uma publicação no Instagram sobre a estreia da próxima temporada do The Voice Brasil, Boninho voltou a ser bombardeado por perguntas sobre o BBB 21. Uma seguidora questionou: “Boninho, quando começa o confinamento no hotel?” e foi respondida por ele: “Começou ontem [domingo, dia 3]”.

Outro seguidor relembrou as edições passadas, quando uma casa de vidro ajudou a definir os últimos participantes a entrarem no BBB: “Vai ter casa de vidro no BBB 21?”, mas o diretor garantiu que essa não será uma dinâmica inclusa nesta edição.

Além disso, Boninho voltou a confirmar o número de 14 participantes no BBB 21 – quatro a menos do que os 18 que havia revelado anteriormente.

Edição deve ter surpresas antes da estreia

Entre os comentários sobre o BBB 21 na publicação, um deles perguntava a Boninho a respeito das surpresas preparadas para essa edição, já que o reality tem a fama de surpreender positivamente o público.

“Essa edição vai nos surpreender logo no primeiro dia?” perguntou a seguidora, que recebeu uma resposta de Boninho: “Antes [da estreia]”. Na última semana, as redes sociais oficiais do reality publicaram uma mensagem enigmática, anunciando surpresas no dia 8 de janeiro.

Outro questionamento feito pelo público sobre o BBB 21 foi a respeito do poder supremo, usado em duas edições anteriores. O bônus garante que o brother contemplado possa mudar qualquer decisão do programa em um período de duas semanas – o que inclui tirar outro participante do paredão e até ele próprio.

Questionado a respeito da repetição da dinâmica na nova edição, Boninho disse que não poderia revelar detalhes, o que levou os seguidores a levantarem a suspeita de que o poder supremo poderia retornar ao programa.

Ex-BBBs de volta ao programa em 2021

Outro repeteco de edições passadas que pode dar certo é a reinserção de ex-BBBs no elenco, como foi o caso de Marcelo Dourado e Kleber Bambam. A resposta a respeito da dinâmica também acendeu a curiosidade dos seguidores.

“Pode ter ex-BBB no BBB 21?” perguntou um seguidor, ao que Boninho respondeu: “Pode tudo”.

