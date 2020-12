BBB: relembre os brothers que tentaram carreira na política

O BBB desde sempre tem sido uma vitrine para que os ex-participantes se arrisquem em outras vertentes: de anônimos, muitos deles se tornaram atores, atrizes, influenciadores e, por que não, políticos? O DCI preparou uma lista dos ex-BBBs que já tentaram carreira na política, mas acabaram não tendo sucesso na tentativa.

Campeões do BBB que tentaram carreira política

Se engana quem pensa que somente os participantes mais ‘desprestigiados’ do BBB tentaram seguir o rumo da política fora do confinamento: muitos dos vencedores das edições passadas também se candidataram aos mais diferentes cargos.

Kleber Bambam e Diego Alemão são dois dos campeões mais conhecidos do BBB, e apostaram na popularidade adquirida no programa para lançarem suas candidaturas. Alemão concorreu em 2014 como Deputado Federal no Rio de Janeiro, mas só recebeu 4.947 votos e acabou não sendo eleito.

Já Kleber Bambam, do BBB 1, desistiu da candidatura como Deputado Estadual por São Paulo no mesmo ano, antes mesmo do dia da votação. O motivo da desistência não foi revelado ao público.

Primeira mulher a vencedor o Big Brother Brasil, Cida Santos também tentou ser Deputada Federal pelo Rio de Janeiro em 2014 – que aqui, podemos até mesmo chamar de ‘o ano dos ex-BBB nas urnas’. Na campanha, Cida escolheu não fazer referências ao programa e apenas perguntou aos eleitores se lembram dela.

O vencedor do BBB 2, Rodrigo Caubói, sonhou mais baixo: o ex-BBB se candidatou a vereador da cidade de Ribeirão Preto em 2007, mas não repetiu a vitória que teve no programa, e com menos de 300 votos não se elegeu.

Há ainda quem tenha aproveitado realmente a participação e o prêmio do BBB para conquistar votos. É o caso de Cézar, que no mesmo ano em que venceu o programa já se candidatou a vereador de Curitiba. Dizendo que não aceitaria o salário caso vencesse, Cézar não conseguiu se eleger apesar dos mais de 3 mil votos.

Sucesso dentro da casa não garantiu eleição de ex-BBBs

Dentre aqueles que não conseguiram conquistar o prêmio do BBB há certamente alguns nomes que deram o que falar no confinamento e conquistaram o carinho – ou o ranço – do público aqui fora.

Entretanto, a tal popularidade também não foi suficiente para que os ex-brothers alcançassem o sucesso na política. Foi o caso de Alberto Caubói, o principal rival do vencedor Alemão no BBB 7 e que foi eliminado com alto índice de rejeição.

Apesar do fracasso no BBB, o caubói pensou que a carreira da política pudesse seguir um rumo diferente, mas acabou desiludido. No ano seguinte à sua participação no programa, Alberto se candidatou como vereador em Belo Horizonte, mas recebeu somete 241 votos.

O mesmo aconteceu com Serginho Orgastic, um ex-BBB que deu o que falar em sua participação no reality. Apesar da grande base de fãs que conquistou no programa e de utilizar ‘BBB’ em seu nome de campanha, nada disso foi o suficiente para conquistar votos.