BBB21: 5 momentos que provam que Juliette é o novo Victor Hugo

O BBB21 estreou na noite de segunda-feira (25) e ainda nem completou 24 horas no ar, mas já está rendendo conteúdo para os fãs do reality. Um acontecimento que marcou a noite de estreia do programa, foi a repentina “paixão” de Juliette com Fiuk.

A advogada fez diversos elogios ao cantor e falou até em casamento. Nas redes sociais, o assunto rendeu, além dos memes gerados pela situação, teve gente que se incomodou com a insistência da participante do BBB21 e chegou a comparar Juliette com Victor Hugo, brother do Big Brother Brasil de 2020, que revelou ter se apaixonado por Guilherme Napolitano no reality, e que chegou a dizer ter vivido um trisal ao lado de Guilherme e a namorada do modelo no confinamento, Gabi Martins.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Por isso separamos algumas atitudes da paraibana que realmente comprovam que ela pode se tornar “o Victor Hugo da edição” se durante o BBB21 a advogada continuar com investidas em Fiuk:

BBB21 – Juliette está apaixonada?

“Quem diria que eu ia me apaixonar no primeiro dia”, comentou a advogada, se referindo ao cantor. “Vamos ver se você não vai se apaixonar pelos outros também”, disse Fiuk. “Eu acho que vai dar certo, foi amor à primeira vista”, respondeu a paraibana.

E não foi em apenas um momento que a participante do BBB21 soltou elogios sobre o irmão de Cléo Pires. Juliette chegou a falar que nunca pensou “que amaria tanto” e afirmou: “aí Jesus, que homem maravilhoso”.

"Foi amor à primeira vista. Só tinha voce." (Juliette)

"Calma, tem 12, 14 pessoas ainda." (Fiuk) Juliette tá investindo pesado 😎 🎬Credits:

(TV Globo /GloboPLay/Endemol ) #BBB21 #BBB2021 pic.twitter.com/m2lRf11r3U — Eu✍️ 🎸 (@Eu_simplesment) January 26, 2021

Juliette tá querendo ser Julieta e que Fiuk seja

Romeo. Além da investiga outros assuntos tipo: Gizelly de volta nessa edição. 🎬Credits:

(TV Globo /GloboPLay/Endemol ) #bbb21#RedeBBB #BBB2021 pic.twitter.com/qSvAl6zAGF — Eu✍️ 🎸 (@Eu_simplesment) January 26, 2021

Leia também – BBB21: Lucas e Nego Di brigam sobre voto em mulheres

Advogada falou em casamento com cantor

Durante papo entre os brothers do BBB21, a sister falou como seria seu casamento com Fiuk. A advogada disse que o pai do ator, o cantor Fábio Júnior, entraria na cerimônia com as alianças.

na vida eu sou a juliette fanficando meu casamento com o hanbin 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/YK3dS7mZg7 — 𝖌𝖆𝖗𝖈𝖎𝖆 (@onlyhoke) January 26, 2021

Ciúmes? Juliette falou em ‘perder’ Fiuk no BBB21

Após os brothers que estão na casa dos imunizados virem um aviso na tela de recados da produção com o nome de Carla Diaz, Projota especulou sobre a participação da atriz. Juliette disse que estava triste com a possibilidade e questionou o cantor: “se essa menina entrar, será que o Fiuk se apaixona por ela?”.

“Nossa, como você é besta”, respondeu o dono do hit “Ela Só Quer Paz”. Arthur deu risada e a participante do BBB21 afirmou que estava brincando.

Juliette – “eu to triste, porque se essa menina (Carla Diaz) tiver aí, será que o fiuk se apaixona por ela?” Projota – “como você é besta” #BBB21 pic.twitter.com/q7UnKQSqKa — Gio #BBB21👨🏽‍💻 (@TeamGiovanneBR) January 26, 2021

Juliette pediu elogio

Enquanto Fiuk conversava com alguns colegas, Juliette chamou pelo cantor e perguntou: “estou estilosa agora? Botei uma roupa nova”. O intérprete de “Quero Toda Noite” respondeu sim, mas revirou os olhos após alguns segundos.

o Fiuk precisa ir pra casa com todo mundo pra essa menina dar um descanso pra ele #BBB21 pic.twitter.com/1VfRVMfmI2 — lucas freitas (@luquinha) January 26, 2021

Eu não vou superar essa virada de olho do Fiuk para a Juliette que não sai do pé dele! #BBB21 pic.twitter.com/AAR1JdoMf6 — Tracklist (@PortalTracklist) January 26, 2021

Leia também – BBB 21: confira os melhores memes da estreia do programa

Sister falou sobre ter filhos com Fiuk

Durante papo entre Juliette, Fiuk e Projota na casa dos imunizados do BBB21, a participante citou futuros filhos que poderia ter com o cantor. “Calma véi”, pediu Fiuk.

a juliette metendo um “e os nossos filhos….” o fiuk “calma véi” #bbb21 pic.twitter.com/fa8VBkdCvL — alysson (@alysvillalba) January 26, 2021

Veja também:

Gilberto se irrita com Kerline e promete confrontá-la

BBB21: Lucas Penteado e Nego Di vencem 1ª prova da edição