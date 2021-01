BBB21: veja os melhores momentos da festa “réveillon”

O BBB21 deu início a temperada de festas na noite desta quarta-feira (27). O tema escolhido pela produção foi “réveillon’ e contou até com frase motivacional ‘feliz BBB novo’. O evento começou ainda durante a edição ao vivo com Tiago Leifert e foi marcado por uma contagem regressiva, queima de fogos e um cenário de hotel de luxo. Veja os principais momentos da festa “réveillon’ do BBB21.

Queima de fogos na festa “réveillon’ do BBB21

No gramado da sede próximo à piscina, os participantes do BBB21 foram surpreendidos com uma queima de fogos em um telão gigante. A queima foi quase que totalmente artificial, mas contou com ‘fogos’ silenciosos presencialmente. Os brothers se emocionaram e se abraçaram ao maior estilo ‘ano novo’.

Pocah faz performance

A cantora teve um dos momentos mais memoráveis da primeira festa do BBB21. O DJ tocou a música ‘Não Sou Obrigada’, hit de Pocah ,e levou os confinados à loucura. A sister foi para o palco da festa e fez uma performance mostrando todo o rebolado no evento da noite no reality show.

🎶 "Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada

Ninguém manda nessa RABA" 🎶 #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/kcFIhB3xrC — Big Brother Brasil (@bbb) January 28, 2021

Fiuk conta pra Kerline sobre emoji de cobra

Uma das principais polêmicas do dia no BBB21, a estreia do Queridômetro rendeu especulações sobre queM teria dado emoji de cobra para Kerline. Fiuk assumiu para a sister durante a festa “réveillon’ que foi ele o responsável pela polêmica figurinha na dinâmica do reality show.

“Eu pensei e conversei até com algumas pessoas sobre o jogo. Eu que te dei aquela por** da cobrinha”‘, disse ela. Kerline ficou chocada: “Tu que me deu? Mentira…”, disse ela, incrédula. Já Fiuk seguiu explicando a atitude. “Deixa eu falar. A primeira vez que a gente falou de manhã que você me deu uma zoadinha e eu não peguei bem. Você falou alguma coisa do cabelo… quando você falou eu fiquei assim… eu estava dando carinha feliz pra todo mundo e ai apareceu você e não tinha outra carinha, só a cobra”, contou.

#BBB21 Fiuk falando pra Kerline que deu emoji de cobra pra ela pq achou que ela tinha falado algo do cabelo dele, mas ele ouviu errado. Aquele drama todo por algo que escutou errado. O AUGE!

pic.twitter.com/ApLBnPDPVc — . (@DMComents_B) January 28, 2021

Kerline revela para Gilberto conversa com Fiuk – BBB21

Após conversar com Fiuk e garantir que não ficou chateada, Kerline contou para Gilberto que o antagonista de A Força do Querer foi quem colocou emoji de cobra para ela no Queridômetro. “Mentira. Perdão meu Pai por achar que foi outra pessoa”, comentou o doutorando em economia.

Gente a Kerline falando pro Gil que o Fiuk deu a cobra pra ela. A cara do Gilberto kkkkkkkkkk #bbb21 pic.twitter.com/5eEeszu2lL — Ivson Anjos (@ivsonanjos_) January 28, 2021

Toca Britney

Após implorar a produção para tocar Britney Spears durante a celebração entre os brothers após a chegada dos imunes, Gilberto teve o seu pedido atendido durante a festa. O participante se animou com a música da diva pop e fez uma perfomance digna de clipe ao vivo e com direito a bailarinas.

AVISA QUE ESSE MOMENTO É TODO DELE #BBB21 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️pic.twitter.com/g016XeZsnZ — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) January 28, 2021

Lucas reclama da falta de beijo

A carência dos brothers acabou falando alto durante a madrugada desta quinta-feira (28). Lucas Penateado desabafou com Arcrebiano sobre a falta de interesse dos participantes em beijar. “Ninguém quer se beijar, parei também, desisto”, reclamou ele, sendo concordado pelo instrutor de crossfit.

Juliette desabafa com Arcrebiano no BBB21

A advogada deixou Fiuk de lado durante a festa “réveillon” e se aproximou de Acrebiano. Juliette questionou o colega de confinamento se ela estava falando alto com pessoal da casa. “Fala a verdade! Eu tô gritando?”, quis saber.

Antes de opinar sobre a sister, Arcrebiano alertou: “Quer sinceridade? Tá! Você ainda vai arrumar treta com todo mundo aqui na casa”, observou ele. “Muito mal-educada”, reconheceu Juliette. “Você tá gritando muito, mas é o seu jeito”, completou Bil, deixando a sisters reflexiva.

“Eu estava pensando nisso. Eu acho falta de educação ficar falando alto, mas vou tentar falar mais baixo”, disse Juliette no reality show BBB21.