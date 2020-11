Enquete BBB 21: Qual ex-participante você traria para a nova edição?

Já demos palpites sobre quais famosos seriam cotados para edição e montamos um elenco dos sonhos. Mas o tema dessa enquete BBB 21 vem com aquele sentimento de nostalgia e saudade do que ainda não vivemos.

A pergunta é: qual ex-participante você traria de volta, para viver novas histórias no BBB 21? A lista de personalidades que agregariam na edição é longa, mas separamos alguns em especial que deixaram saudade, seja pelas polêmicas ou pelo carinho do público.

Tina, a primeira batedora de panela da história

Uma das primeiras participantes a causarem dentro do programa, daquele jeitinho que a gente gosta: Tina jogou roupas pela casa, teve suas malas atiradas na piscina em represália e bateu panela quando isso nem era moda!

Dá pra imaginar a Tina novamente na casa, quase 20 anos depois?

Diego Alemão e suas duas mulheres

Vencedor da edição, Alemão protagonizou um triangulo amoroso com Íris e Fani (inclusive, imagina só se os três voltassem juntos para o BBB 21?!). Mas essa não foi sua única polêmica no reality.

A briga de Alemão e Airton foi assunto por semanas na rede, bem como a famosa cueca branca do vencedor, o motivo central da discussão. Será que nessa edição ele também passearia pela casa com a peça?

Enquete BBB 21: Clara seria uma boa escolha?

Saudades do casal Clanessa? Muita gente relembra com carinho da passagem da camgirl Clara pelo BBB 14. Ousada e autêntica, com certeza ela teria muito a acrescentar a uma edição que se espera um sucesso tão grandioso quanto o BBB 20.

Ana Paula Renault: OLHA ELA!!!

Se a volta de Ana Paula do quarto branco para a casa no BBB 16 foi um dos pontos altos da edição, o que esperar de um retorno triunfal da jornalista ap´so ter sido expulsa da edição em que participou?

Até hoje, Ana Paula é relembrada como uma das melhores e mais polêmicas participantes do reality, porque entregava exatamente o que o público queria: barraco.

Felipe Prior: o ciclo do vilão-mocinho-vilão

Dentro do BBB 20 Felipe Prior viveu momentos de hate do público logo de cara, por se juntar aos ‘boys lixo’ da edição, mas se redimiu ao formar uma forte amizade com Babu, junto a quem se tornou um dos favoritos do público, com fãs que o defendem com unhas e dentes até hoje, meses após o término do programa.

O problema mesmo aconteceu aqui fora, quando começaram a surgir acusações de estupro e assédio envolvendo o brother. Independente da sentença, os fãs seguem pedindo a participação de Prior em uma próxima edição após rumores de que estaria em A Fazenda 20.

Independente da trajetória de cada um dentro das edições em que participaram, com certeza todos eles escreveriam novas histórias dentro do BBB 21, ajudando a construir mais uma edição que tem tudo para ser inesquecível.

BBB 21: o que já sabemos sobre a próxima edição do reality