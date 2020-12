Na contagem regressiva para o BBB 21, continuamos à espera da divulgação dos famosos que farão parte do time Camarote na edição. O que já sabemos é que a produção tem levado em conta o alcance e engajamento dos influenciadores e buscado por corpos sarados.

O nome de algumas influenciadoras fitness já começaram a aparecer entre as especulações e muita gente tem feito suas apostas quanto aos escolhidos. Hoje o DCI quer saber: qual musca fitness você escalaria para a edição? Vote na enquete BBB 21.

Enquete BBB 21: qual musa fitness você escolheria para a edição? Aline Riscado

Gabriela Pugliesi

Gracyanne Barbosa

Mayra Cardi

Viviane Araújo

Gabriela Pugliesi no BBB 21?

Desde os primeiros nomes que começaram a surgir como possíveis participantes do BBB 21, as influenciadoras fitness já marcaram presença. Uma das primeiras, inclusive, foi Gabriela Pugliesi, que neste ano se envolveu em polêmicas e cancelamentos após uma série de stories em uma festa no auge da pandemia.

Assim como acontece em A Fazenda e na última edição do Big Brother, a participação no BBB 21 poderia ser uma forma de Pugliesi ‘limpar sua imagem’ com o público e mostrar uma personalidade diferente do que ficou marcado após as polêmicas.

Você acredita que a estratégia daria certo e que Pugliesi seria uma boa candidata ao programa? Vote na enquete BBB 21 e deixe sua opinião.

Gracyanne faz exigência para entrar no reality

Outro nome cotado por colunistas e páginas de fofoca para o BBB 21 foi Gracyanne Barbosa. Conhecida pelo corpo extremamente musculoso e malhado, a musa fitness já comentou os boatos de que estaria no programa e até debochou da sua única exigência.

Em um dia que respondia perguntas no Instagram, um seguidor questionou: “Ouvi boatos de que você estaria no BBB 21. Minha única preocupação foi: será que vão deixar ela usar a academia?”. Gracyanne entrou na brincadeira e respondeu: “E levar meus ovos”.

Apesar de já ter participado de uma edição do reality e recusar o título de ex-BBB, Mayra Cardi também surgiu dentre as opções de musas fitness possivelmente convidadas para integrar o BBB 21. A web já tem descartado a opção pelo fato de Mayra ter uma filha pequena, mas nunca se sabe.

Mayra Cardi é uma das cotadas

Mayra se daria bem em uma nova passagem pelo reality? Vote na enquete BBB 21.

Aline riscado já recusou convite para o reality 2 vezes

Atual musa da propaganda da Itaipava, Aline Riscado revelou à colunista Fabia Oliveira que havia recebido convite para participar do BBB 20, mas que recusou a proposta por conta do desfile de Carnaval – Aline foi coroada rainha de bateria da Unidos da Vila Isabel e se preparava para o evento.

Mas essa não foi a única vez que a musa fitness bateu na trave do reality: em entrevista a um programa da Band em 2016, Aline revelou que também participou do processo de seleção de outra edição do BBB, mas descobriu a gravidez do filho Nathan e não pôde dar continuidade.

Hoje, Nathan já tem 9 anos de idade e não há previsão para um próximo desfile de carnaval durante o período de confinamento do programa. Será que as chances de Aline Riscado estar no BBB 21 são verdadeiras?

Viviane Araujo no BBB

Assim como Aline, Viviane Araújo também revelou que o carnaval seria sua prioridade caso tivesse que escolher entre entrar no BBB 21 ou desfilar na avenida. A vencedora de A Fazenda disse que, caso o carnaval realmente seja cancelado, pode pensar na possibilidade de aceitar um convite.