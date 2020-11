Ex-BBB: por onde anda Cida dos Santos, vencedora da 4ª edição?

A 4ª edição do Big Brother Brasil foi a primeira temporada a ter uma vencedora mulher: a babá Cida dos Santos, que precisou disputar uma vaga no programa por votação popular, recebeu 69% dos votos e levou o prêmio de R$500 mil. A ex-BBB, no entanto, entrou para a lista de vencedores que acabaram perdendo o prêmio conquistado.

Ex-BBB levou golpe e perdeu o prêmio

Diferente de outros ex-BBBs como Dhomini e Rodrigo Cowboy, Cida não usou o dinheiro do prêmio em investimentos em imóveis ou empresas.

Ex-BBB contou durante entrevista a Geraldo Luiz, no final de 2019, que levou um golpe de sua ex-assessora quando aceitou ser fiadora para o aluguel de uma casa.

“Conheci uma pessoa, que se dizia assessora, e ela pediu pra ser fiadora de uma casa dela no Recreio. Resumindo tudo, essa pessoa não pagou o aluguel da casa em que ela estava. Me colocaram na Justiça, negociei com a dona da casa”, explicou.

“Gastei um dinheirão na reforma da casa da mulher. E o acordo dela foi tirar meu nome do processo. Gastei o dinheiro todo que tinha e ela não tirou. Fiz a reforma e ela agiu de má-fé”, concluiu Cida aos prantos.

Com o golpe, a ex-BBB precisou penhorar o único imóvel que havia adquirido com o dinheiro do prêmio, uma casa de dois quartos com varanda e piscina, para cobrir os gastos judiciais.

Como se não bastasse, o ex-marido de Cida também tentou tirar uma lasquinha do prêmio e entrou na justiça alegando ter direito a metade do valor do prêmio. Isso sem contar os empréstimos para amigos e familiares que nunca foram pagos.

Cida não tem emprego fixo e vive em quitinete

A participação no BBB 4 – e mais do que isso, ter sido a grande vencedora da edição e primeira mulher a ganhar o reality – poderiam ter mudado a vida de Cida.

Mas a realidade foi bem mais amarga do que isso.

Hoje, a ex-BBB não tem emprego fixo e divide o sustento da família com o marido, que ganha R$1,5 mil como motoboy enquanto Cida vende bolos de pote.

A família, que é composta por Cida, o marido e outros três filhos de outro relacionamento, vive em uma quitinete e dormem todos no mesmo cômodo, com móveis doados por Solange, ex-BBB que dividiu os dias de confinamento com Cida.

Diferente de outros ex-BBBs, que conseguiram construir uma nova carreira como influenciadores digitais, Cida é pouco ativa nas redes sociais e não publica novas fotos no Instagram há alguns anos.