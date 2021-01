Pyong diz que descobriu quem são os participantes do BBB 21

Pyong Lee, ex-participante do Big Brother Brasil diz ter descobertos informações valiosas sobre o BBB 21. No Instagram, nesta segunda-feira (18), o hipnólogo fez revelações sobre o número de quartos reservados no hotel em que os participantes realizam o pré-confinamento, número dos confirmados, quantidade de desclassificados até o momento, e contou que ficou chocado ao saber do nome de uma personalidade que estará na nova edição.

As publicações sobre o assunto nos stories da conta oficial do ex-BBB na rede social geraram barulho, o que acabou levando o nome do youtuber ao Trends Topics do Twitter, lista que mostra os assuntos mais comentados do momento. Mesmo antes da estreia, o BBB 21 vive aparecendo no ranking.

Pyong gosta de causar né? Kkkkkkk pic.twitter.com/5VgmcM2IMU — Angel (@merendi3) January 19, 2021

O que Pyong revelou sobre o BBB 21?

Nos stories do Instagram, na noite de segunda (18), o hipnólogo publicou duas fotos com legendas. “Acabei de confirmar alguns nomes do BBB 21. Um deles fiquei em choque”, contou.

O ex-participante então fez uma lista das informações que conseguiu sobre a edição. Pyong disse que 26 quartos foram reservados no hotel em que os brothers ficam confinados antes de conhecerem a casa, ainda não se sabe quantos desses quartos realmente estão ocupados e quantos participantes o BBB 21 terá no total. O youtuber também disse que a quantidade de brothers e sisters vai depender dos resultados dos testes de covid-19.

Pyong também escreveu: “um nome que eu ainda não tinha visto, um que eu já sabia confirmado, um que não tenho certeza, mas as chances são gigantes e dois nomes eliminados que já estavam confirmados”.

Lista de participantes sai hoje (19/01)

Finalmente iremos conhecer o tão aguardado elenco do BBB 21. A produção do programa, assim como Tiago Leifert e Boninho, já confirmaram que a lista oficial com os nomes dos participantes da edição será divulgada hoje. No Instagram, o apresentador do reality disse que os brothers e sisters serão revelados durantes os intervalos da TV Globo, a partir do primeiro comercial do Laços de Família, novela que atualmente está sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

