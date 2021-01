Como cada vez mais empresas e marcas estão utilizando as redes sociais, ficou mais difícil se destacar na internet. Mas é necessário realizar um planejamento, com estratégias de marketing digital para as principais mídias. Por isso, se você está em busca de um lugar ao sol, confira aqui como é possível aumentar faturamento no Instagram, apenas colocando em prática técnicas básicas.

Vale salientar que essas ideias são válidas tanto para pequenos quanto para grandes negócios. No entanto, se você não puder investir numa agência de publicidade, certamente se beneficiará bastante com essas dicas.

8 Dicas incríveis para aumentar faturamento no Instagram, conquistar mais clientes e vender mais

Primeiramente, se preocupe em descobrir quem é o seu cliente. A partir daí será mais fácil criar estratégias assertivas para promover um bom engajamento com ele. Como consequência, você irá vender mais e também descobrir como aumentar faturamento no Instagram é possível através de boas técnicas de marketing.

A seguir, você conhecerá algumas ações básicas que toda empresa deve seguir para conquistar o seu objetivo final, seja melhorar as vendas ou ter mais seguidores.

Saiba como aumentar faturamento no Instagram: Organize as informações principais do perfil

A biografia do seu Instagram é uma das primeiras coisas que você deve organizar. É nesse local que estarão concentradas as informações sobre a sua empresa, o que você faz e o que irá oferecer ao seu clientes.

Além disso, essa é a porta de entrada para que seus seguidores conheçam você e se interessem pelo seu produto. Ou seja, essa é a etapa que chamamos de topo de funil, que é a primeira imagem que as pessoas vão ter sobre a sua imagem.

Por esse motivo, insira uma descrição breve, e seus contatos principais, como e-mail e telefone para contato. Adicione uma foto bonita, um link para o seu site e informe se a sua conta é pública. Em seguida, vá para os próximos passos.

Compartilhe um bom conteúdo

Quando falamos em conteúdo, nos referimos à qualidade das fotos e vídeos, a sua criatividade na produção de stories e às suas legendas. Além disso, identifique qual a linguagem utilizada pelo seu público alvo para não errar nisso e correr o risco de perder seguidores.

Faça uso das Hashtags

As hashtags são perfeitas para atrair o público certo. Por isso, se você ainda tem dúvidas se deve continuar usando-as, tenha certeza de que sim.

Utilize aplicativos externos

Se for preciso, tenha a ajuda de aplicativos externos, que te ajudarão a fazer os posts nos horários certos ou repostar publicações de parceiros. Além disso, existem ferramentas para criar gifs divertidos e vídeos interativos. Sem dúvidas, todas essas dicas irão contribuir para melhorar também o seu conteúdo.

Construa uma base de seguidores

Ter uma conta com uma quantidade significativa de seguidores não é bom apenas para o seu perfil, como também para que anunciantes se interessem pela sua marca. Além disso, parceiros de negócio podem surgir ao ver que o seu perfil possui muitos fãs.

No entanto, se você ainda possui poucos seguidores, não caia na tentação de comprá-los. Esses programas são mal vistos pelo Instagram, e podem fazer você perder a relevância na plataforma. Aliás, sua conta pode ser desativada por burlar as diretrizes da rede social.

Mensure os dados

Acompanhe as interações no seu perfil, o crescimento no número de seguidores e outros dados. Assim você poderá criar novas estratégias para aumentar faturamento no Instagram e descobrir as ações que precisam ser revistas e aquelas que devem ser continuadas.

Faça anúncios patrocinados

Os anúncios patrocinados são uma das melhores formas de aumentar faturamento no Instagram. Isso porque o seu perfil irá alcançar mais pessoas, que se tornarão clientes em potencial quando chegarem na última etapa do funil de vendas. Aliás, a sua empresa poderá inserir links direcionados a um produto no seu site.

Contrate influenciadores digitais para aumentar faturamento no Instagram

Os influenciadores digitais são perfeitos para atrair seu público ideal. Eles demonstram autoridade e passam muita verdade para os seus fãs. Por isso, se você deseja aumentar faturamento no Instagram, deve investir nessa estratégia.

Enfim, se você possui uma loja virtual e quer começar a vender no Instagram, descubra tudo sobre o Instagram Shopping. Essa ferramenta te permitirá vender seus produtos diretamente para seus clientes e aumentar o seu faturamento através da plataforma.