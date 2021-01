Quando começa o BBB 21? Veja os detalhes da estreia

Quando começa o BBB 21? Globo já bateu o martelo e o novo BBB estreia dia 25 de janeiro, logo depois da novela A Força do Querer. Mas, antes do início da décima primeira temporada do reality show, o DCI lista todos os detalhes da estreia da atração que será comandada por Tiago Leifert pelo quinto ano consecutivo.

Quando começa o BBB 21?

Com direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, o BBB 21 será o mais longo da história do formato no Brasil, a partir de 25 de janeiro. Ao todo, a Globo decidiu levar ao ar 100 episódios de forma ininterrupta. No entanto, o prêmio continua sendo o mesmo, sem um reajuste: R$ 1,5 milhão. O segundo colocado da atração vai embolsar R$ 150 mil, enquanto o terceiro ganhará R$ 50 mil.

Mas, não para por ai. Assim como na edição anterior, o BBB 21 terá divisão entre Popoca (anônimos) e Camarote (famosos). A princípio, todos vão brigar de igual pra igual pelo prêmio máximo do programa que contará com provas do líder, e anjo que prometem incrementar a disputa.

Quem estará no BBB?

Os participantes do BBB 21 já foram definidos e todos estão confinados em um hotel no Rio de Janeiro desde o último domingo (03). Mas, apesar do silêncio da Globo, alguns nomes de famosos são dados como certo. Como, por exemplo, Kéfera, Fiuk, Carla Diaz, Camila de Lucas, Flávia Pavanelli e Gracyanne Barbosa.

Reality durante a pandemia

Para levar o BBB 21 ao ar, a Globo elaborou um rigoroso protocolo de segurança para evitar a disseminação da Covid-19, o que ocasionaria no cancelamento da temporada. Com isso, os participantes estão cumprindo uma quarentena em um hotel e já passaram por teste de Covid-19. Além disso, após o pré-confinamento, todos voltarão a passar por teste para descartar qualquer hipótese de contaminação.

Na casa mais vigiada do país, álcool em gel serão disponibilizados aos participantes em pontos estratégicos. Além disso, nos bastidores, a produção, bem como cinegrafistas, terão que andar com roupas especiais.