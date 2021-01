Todo mundo tem um estilo de séries que costuma assistir. Há aqueles que preferem os sitcoms, enquanto outros adoram acompanhar histórias de terror ou romances. No entanto, existem muitas pessoas que são apaixonadas por séries de época.

As roupas, cenários, ambientação e objetos antigos nos fazem viajar para uma outra realidade, apenas pela imaginação. Por isso, se você é amante de séries de época e não perde um episódio sequer das suas produções preferidas, conheça essa lista. Certamente você vai ficar apaixonado.

10 opções de séries de época para você maratonar

As séries de época são perfeitas para conhecer um pouco de história. Aliás, muitas pessoas ficam fascinadas com os diálogos, a forma de vida e pensamento desses períodos, que parecem tão distantes dos tempos atuais.

Então, prepare a pipoca e aproveite essa lista com séries de época, com histórias impressionantes.

Bridgerton (Período de 1814) – o último lançamento de séries de época

Essa série de época foi lançada em dezembro de 2020 e está dando o que falar. Sua história ocorre no interior da alta sociedade britânica, durante o século 19. O enredo mostra os conflitos da época e os escândalos dessa sociedade. Além disso, a produção de Bridgerton gira em torno de um casamento no período regencial.

The Crown (Período: 1947 – 1980)

Se você ainda não viu The Crown, separe alguns dias para maratonar essa produção. Essa é uma das séries de época mais comentadas ultimamente, sobretudo porque ela retrata a história da família real britânica, com alguns toques de ficção.

Sua trama gira em torno dos fatos que ocorreram entre a subida da Rainha Elizabeth II ao trono real, até o casamento do Príncipe de Gales, com Lady Di, como era conhecida.

Você verá acontecimentos importantes da história, principalmente da britânica. Mas, embora seja uma história baseada em fatos reais, alguns dos acontecimentos narrados sofreram uma adaptação. Ou seja, não se deve acreditar fielmente em tudo o que se vê na série.

Porém, sem dúvidas essa é uma das séries de época mais incríveis de todos os tempos e merece destaque nessa lista.

O Gambito da Rainha (Período de 1960) – uma das séries de época mais incríveis

O Gambito da Rainha é uma série da Netflix que conta a história de Beth Harmon, uma talentosa jogadora de xadrez que vive num orfanato no final dos anos 50. A personagem tenta se superar no jogo, enquanto lida com suas próprias questões psicológicas e luta para se destacar nesse universo ainda masculino.

Enola Holmes (Período de 1884)

A trama se passa na Inglaterra de 1984 e mostra a vida de Enola Holmes, uma garota que se torna investigadora, assim como seu irmão Sherlock Holmes. Certamente, essa é uma história repleta de aventuras e mistérios.

Downton Abbey (Período de 912)

Já Downton Abbey é um clássico de séries de época. A história acontece bem no início do século XX, em Downton Abbey. A trama é repleta de segredos, intrigas e romances, que são dignos da sua atenção.

Stranger Things (Período de 1980) – séries de época com muito mistério

Mas se você curte séries de época com uma pitada de terror, mistério e aventuras, certamente vai gostar de assistir Stranger Things. Ela acontece em Hawkins, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. A história gira em torno de adolescentes que enfrentam situações macabras, mas mantém o laço amizade que sentem uns pelos outros.

Outlander (Século 18)

Já essa série se baseia nas histórias da escritora Diana Gabaldon. A trama se passa entre os séculos 17 e 18, na Escócia. Nela você verá romance, mistérios e muitas imagens incríveis de séries de época.

The Last Kingdom (Período de 860 – 910)

Quando se trata de séries de épocas bem antigas, essa é uma das mais indicadas. O período é 872, numa Inglaterra tomada pelos vikings. Sem dúvidas, a história é emocionante e cheia de aventuras.

Vikings (793 D.C. a 1066 D.C)

E por falar em vikings, conheça também essa série incrível. Ela é inspirada nas histórias de invasão desses povos e na história de heróis nórdicos.

Bárbaros (Período de 9 D.C.)

Através dessa série, vamos para um período muito mais distante, que é o ano de 9 D.C. A história gira em torno de um oficial de Roma que é confrontado com guerras épicas que podem transformar a história.

Gostou dessa lista com séries de época? Então não deixe de assistir e se encantar com as histórias incríveis das séries que serão lançadas pela Netflix em 2021.