5 receitas de donuts americanos para adoçar o seu dia

Quer adoçar o seu dia? Que tal se aventurar na cozinha com receitas de donuts? O doce, muito popular nos Estados Unidos, consiste em massa frita, que pode ser coberta ou recheada com diferentes ingredientes. O personagem Homer, de “O Simpsons”, sempre saboreia um cor-de-rosa com confeitos coloridos. Uhnn, é de dar água na boca…

Quais são as receitas de donuts?

Entre as opções está a coberta por ganache com corante rosa, para entrar no clima do desenho animado. Tem também com recheio de creme e de doce leite, incluindo na versão churros com finalização em açúcar e canela. Outra boa pedida são donuts feitos com achocolatado até na massa. Confira:

Donuts com cobertura rosa

Ingredientes

Massa

250 g de farinha de trigo (+ um pouco para polvilhar a mesa)

1 ovo

½ xícara de leite desnatado morno

65 g de manteiga sem sal na temperatura ambiente

60 g de açúcar

2 colheres (chá) de fermento biológico seco instantâneo

Para a cobertura de chocolate

200 g chocolate branco

3 colheres (sopa) de creme de leite

Corante rosa para chocolate

Granulados coloridos

Modo de Preparo

Massa

Em uma tigela, adicione o leite, o açúcar e também o fermento. Misture-os e deixe em repouso por 5 minutos.

Adicione a farinha, o ovo e a manteiga. Misture até ficar uma massa homogênea. Trabalhe a massa, ou seja, sove com as mãos por 5 minutos (se optar por utilizar uma batedeira com batedor tipo gancho, então bata por 3 minutos em velocidade média). Deixe a massa descansar por 50-60 minutos com um pano por cima. Abra a massa com 1cm de espessura e corte com o cortador redondo de 8cm de diâmetro. Faça também o corte do meio com um cortador de 3cm de diâmetro. Transfira os donuts para um refratário e deixe-os descansando até crescer, por cerca de 40-50 minutos. Frite-os em óleo quente.

Cobertura

Derreta o chocolate no micro-ondas (30 em 30 segundos). Cuidado para não queimar. Adicione o corante e também o creme de leite quente. Misture para formar a ganache rosa. Mergulhe a parte de cima dos donuts na ganache e então finalize com o granulado colorido.

Fonte: Cozinha Fit & Fat

Receitas de donuts – recheio de creme

Ingredientes

Massa

3 tabletes de fermento biológico fresco (45 g)

1 xícara (chá) de açúcar (160 g)

1 e 1/8 de xícara (chá) de leite morno (225 ml)

1 colher (sopa) de essência de baunilha

1 colher (sobremesa) de essência de laranja

2 ovos

1 xícara (chá) de fécula de batata

4 colheres (sopa) de margarina sem sal

1 pitada de sal

1/2 kg de farinha de trigo (e mais para trabalhar a massa)

Óleo para fritar

Chocolate derretido para banhar, granulado e confeitos coloridos ou açúcar de confeiteiro para decorar

Recheio de creme

1 litro de leite

3 colheres (sopa) de amido de milho dissolvido em um pouco do leite

3 gemas peneiradas

1 colher (sobremesa) de essência de baunilha

1 lata de leite condensado

Modo de Preparo

Dissolva o fermento no açúcar na tigela da batedeira. Junte os demais ingredientes e metade da farinha e bata até misturar. Aos poucos, adicione o restante da farinha e bata até obter uma massa cremosa. Cubra e deixe crescer em local protegido até dobrar de volume (cerca de 40 minutos, dependendo da temperatura do ambiente). Sobre uma superfície lisa enfarinhada, trabalhe a massa, polvilhando farinha, até se soltar das mãos. Abra a massa com o rolo até atingir 1 a 1,5 cm de espessura e corte círculos de 7 cm de diâmetro com um cortador (ou copo, xícara etc.). Corte o centro de cada círculo com um cortador de 2 cm de diâmetro e acomode-os em fôrma forrada com um pano. Cubra e deixe crescer em lugar protegido por mais ou menos 30 minutos (ou até dobrar de volume). Frite 4 a 5 donuts por vez em óleo abundante não muito quente (140 ºC), virando para dourar por igual. Deixe escorrer sobre papel absorvente até esfriar e corte ao meio para rechear (opcional) ou sirva apenas polvilhados com açúcar de confeiteiro. Se preferir, banhe apenas um lado dos donuts em chocolate derretido e decore com granulado ou confeitos coloridos.

Recheio de creme

Misture os ingredientes do recheio em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até formar um creme.

Fonte: Gold360/Ana Maria Braga

Donuts com recheio de doce de leite

Ingredientes

Massa

3 tabletes de fermento biológico fresco (45 g)

1 xícara (chá) de açúcar (160 g)

1 e 1/8 de xícara (chá) de leite morno (225 ml)

1 colher (sopa) de essência de baunilha

1 colher (sobremesa) de essência de laranja

2 ovos

1 xícara (chá) de fécula de batata

4 colheres (sopa) de margarina sem sal

1 pitada de sal

1/2 kg de farinha de trigo (e mais para trabalhar a massa)

Óleo para fritar

Chocolate derretido para banhar, granulado e confeitos coloridos ou açúcar de confeiteiro para decorar

Recheio de doce de leite

1 lata de leite condensado cozido na pressão por 40 minutos (espere esfriar completamente para abrir a lata)

8 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de creme de leite

Modo de Preparo

Dissolva o fermento no açúcar na tigela da batedeira. Junte os demais ingredientes e metade da farinha e bata até misturar. Aos poucos, adicione o restante da farinha e bata até obter uma massa cremosa. Cubra e deixe crescer em local protegido até dobrar de volume (cerca de 40 minutos, dependendo da temperatura do ambiente). Sobre uma superfície lisa enfarinhada, trabalhe a massa, polvilhando farinha, até se soltar das mãos. Abra a massa com o rolo até atingir 1 a 1,5 cm de espessura e corte círculos de 7 cm de diâmetro com um cortador (ou copo, xícara etc.). Corte o centro de cada círculo com um cortador de 2 cm de diâmetro e acomode-os em fôrma forrada com um pano. Cubra e deixe crescer em lugar protegido por mais ou menos 30 minutos (ou até dobrar de volume). Frite 4 a 5 donuts por vez em óleo abundante não muito quente (140 ºC), virando para dourar por igual. Deixe escorrer sobre papel absorvente até esfriar e corte ao meio para rechear (opcional) ou sirva apenas polvilhados com açúcar de confeiteiro. Se preferir, banhe apenas um lado dos donuts em chocolate derretido e decore com granulado ou confeitos coloridos.

Recheio de creme

Misture os ingredientes do recheio em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até formar um creme.

Fonte: Gold360/Ana Maria Braga

Receitas de Donuts – achocolatado

Ingredientes

Massa

2 tabletes de fermento biológico (30 g)

meia xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite morno

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

meia xícara (chá) de manteiga derretida

3 ovos

1 pitada de sal

meia xícara (chá) de achocolatado

Recheio e Cobertura

1 lata ou caixinha de leite condensado

5 colheres (sopa) de achocolatado

1 colher (sopa) de manteiga

chocolate granulado ou confeitos coloridos para decorar

Modo de Preparo

Em um recipiente, misture o fermento, o açúcar, 4 colheres (sopa) de leite e 1 xícara (chá) da farinha de trigo, formando uma massa bem mole. Deixe crescer por 15 minutos e junte a manteiga, o leite restante, os ovos e o sal. Misture bem, acrescentando a farinha de trigo restante e o achocolatado peneirados, mexendo até a massa soltar das mãos. Faça bolinhas, disponha em uma assadeira e deixe crescer por 10 minutos ou até dobrar de volume. Achate levemente cada uma das bolinhas e faça furos nos centros com um cortador de biscoito pequeno (2 cm de diâmetro). Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos. Retire e deixe esfriar.

Recheio e Cobertura

Em uma panela, misture o leite condensado, o achocolatado e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Montagem

Corte as rosquinhas ao meio, recheie com o brigadeiro e passe um pouco do recheio sobre um dos lados da rosquinha, formando os donuts. Decore com o chocolate granulado ou confeitos coloridos. Sirva.

Fonte: Nestlé

Donuts de churros

Ingredientes

2 tabletes de fermento fresco

1 xícara (chá) de leite

4 ½ xícaras (chá) de farinha

½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (chá) de canela

2 colheres (sopa) de manteiga

2 ovos

Óleo para fritar

Doce de Leite (a gosto)

Modo de Preparo

Em uma tigela, dissolva o fermento biológico fresco com metade do açúcar até que se transforme em um líquido. Adicione o restante do açúcar, manteiga, leite, canela, ovos e misture para ficar tudo incorporado. Junte a farinha aos poucos e misturando bem até que não consiga mais mexer com a espátula Coloque a massa na mesa enfarinhada e vá fazendo uma leve sova, adicionando o restante da farinha até que a massa não grude mais nas mãos. Sove a massa por, no mínimo, 20 minutos e deixe descansar em local abafado por 20 minutos. Abra a massa com um rolo e deixe com espessura de +ou- 2 cm, corte bolinhas, acomode em uma forma untada e enfarinhada e deixe que descanse por, no mínimo, 20 minutos ou até dobrar de tamanho. Frite em óleo bem quente até que fique bem dourado, escorra o excesso de óleo e recheie com doce de leite. Finalize passando os donuts em açúcar e canela.

Fonte: Receitas de Minuto