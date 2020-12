5 receitas de sobremesa para quem ama mousse

Quer uma sobremesa fácil de fazer e que tem a cara do verão? As receitas de mousse trazem sabores variados, levam poucos ingredientes, têm modo de preparo simples e ainda são servidas geladas, caindo bem nos dias de calor. Vale lançar mão delas até para incrementar as ceias das festas de fim de ano, basta caprichar na maneira de servir.

Como são as receitas de mousse?

O doce cremoso tem origem na França e pode ser encontrado em diferentes versões. Tem de chocolate, morango e leite ninho. Para quem gosta de um leve toque “azedinho”, há ainda iguarias de limão e de maracujá. Confira as receitas de mousse:

Mousse de chocolate

Ingredientes

1 lata de creme de leite

200 g de chocolate meio amargo picado

3 claras

3 colheres (sopa) de açúcar

Modo de Preparo

Em uma panela em banho-maria, aqueça o creme de leite. Junte o chocolate e mexa até que fique uma mistura homogênea. Reserve. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar. Transfira para uma batedeira e bata por 5 minutos ou até dobrar de volume. Misture levemente ao creme de chocolate. Coloque em taças e leve à geladeira por cerca de 3 horas. Decore com cerejas, chantilly ou raspas de chocolate.

Fonte: Nestlé

Mousse de limão

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 copo (americano) de suco puro de limão

bis de limão

Modo de Preparo – receitas de mousse

No liquidificador, bata o leite condensado e o creme de leite por 3 minutos. Acrescente aos poucos o suco de limão e continue batendo. Despeje o mousse em um refratário e leve à geladeira. Na hora de servir, triture o bis e coloque por cima do mousse para decorar.

Fonte: Tudo Gostoso

Receitas de mousse: de maracujá

Ingredientes

200 ml de suco de maracujá concentrado

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 envelope de gelatina em pó incolor hidratada e derretida conforme instruções da embalagem (12 g)

Calda

Polpa com sementes de 2 maracujás maduros

3 colheres (sopa) de açúcar

1/3 de xícara (chá) de água

Modo de Preparo

Bata no liquidificador o suco de maracujá, o leite condensado e o creme de leite até obter um creme aerado. Incorpore a gelatina e bata por 1 a 2 minutos para misturar bem. Distribua em taças individuais e leve à geladeira por 4 a 6 horas ou até ficar consistente. Sirva regadas com a calda.

Calda

Leve os ingredientes ao fogo e ferva por 2 a 3 minutos. Utilize fria.

Fonte: Ana Maria Braga

Mousse de morango

Ingredientes

300 g / 2 xícaras (chá) de morangos picados

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 pacote de gelatina em pó incolor e sem sabor

caldo de ½ limão

Modo de Preparo

Lave muito bem os morangos sob água corrente e retire as folhas. Numa tigela, deixe-os de molho por 10 minutos. Em seguida, retire os morangos sem escorrer a água, com cuidado para que as “sujeirinhas” fiquem no fundo da tigela. Hidrate a gelatina com um pouco de água morna, seguindo as instruções da embalagem. Se for preciso, leve a gelatina ao banho-maria para dissolver. Abra a lata de creme de leite e retire o soro. Coloque o creme de leite, o leite condensado, os morangos picados e o suco de limão no liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Em seguida, acrescente a gelatina dissolvida e bata rapidamente. Retire a mousse do liquidificador e distribua em tigelas individuais. Leve à geladeira por no mínimo 2 horas ou até que fique firme. Sirva gelada.

Fonte: Panelinha

Mousse de leite ninho

Ingredientes

1 lata de leite condensado

2 xícaras (chá) de leite em pó

2 caixas de creme de leite

1/2 sachê de gelatina sem sabor

4 colheres de só de água morna

Modo de Preparo – receitas de mousse

Dissolva a gelatina sem sabor na água morna, mexendo sem parar para não empelotar. Reserve. No liquidificador, junte o leite condensado, o leite em pó e o creme de leite. Bata até misturar bem. Em seguida, coloque a gelatina dissolvida e bata por 1 minuto. Despeje em uma tigela e leve a geladeira por 1 hora.

Fonte: Comidinhas do Chef

