Simpatias com romã para atrair prosperidade e proteção no novo ano

Fim de ano é sempre um período para pensar em renovação, boas energias e mudanças positivas. E, por isso, as simpatias com romã são muito procuradas. Segundo a tradição o ideal é que sejam feitas na noite de réveillon ou no Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro, mas podem funcionar também em datas próximas.

Elas podem servir para ter mais dinheiro, conquistar um emprego, garantir proteção, encontrar um amor ou outros desejos. Há os que acreditam e os que não acreditam tanto assim. Mas, na dúvida, não custa tentar. Quem sabe a sorte não está do seu lado?

Por que fazer simpatias com romã?

As histórias sobre as simpatias com romã são ligadas à história dos três Reis Magos – Baltazar, Gaspar e Belchior (ou Melchior), que saíram para visitar o Menino Jesus que tinha acabado de nascer, levando cada um deles um presente: ouro, mirra e incenso.

Assim, o período que vai do Natal ao dia 6 de janeiro é considerado o melhor para quem quer fazer simpatias dos Reis Magos ou outras para atrair prosperidade e outras coisas boas.

Mas algumas simpatias com romã podem ser feitas em qualquer época do ano. Mais importante que a data é acreditar que pode dar certo!

Já o poder da romã vem de uma tradição árabe, segundo a qual fruta estaria ligada à fartura. Esta simbologia vem principalmente do fato dela ter várias sementes.

5 simpatias com romã para atrair prosperidade

Entre as simpatias de ano novo muita gente também gosta de fazer uma fé na lentilha, na cor da lingerie ou nas oferendas, sempre em busca de bênçãos e prosperidade. Mas a romã acaba sendo mais usada devido à variedade.

Para começar o novo ano com tudo, veja algumas sugestões de simpatias com romã, indicadas pelo site do astrólogo João Bidu:

Simpatia com romã para atrair dinheiro no Ano Novo

Quando fazer: na virada do ano novo.

Como fazer: Arrume a mesa da festa com uma toalha vermelha e alguns ramos de trigo em um vaso, para atrair prosperidade. Sirva romãs entre as outras sobremesas e, depois de comer a fruta, guarde sete sementes embrulhadas em um papel alumínio, que deve ficar durante todo o ano em sua carteira, até ser jogado fora no réveillon seguinte, quando a simpatia poderá ser feita novamente.

Para ter prosperidade

Quando fazer: também na virada do ano

Como fazer: Nesta simpatia com romã basta colocar três unidades da fruta para enfeitar a mesa da ceia de ano novo e, depois que todos terminarem de comer, cortar as romãs ao meio, cada uma das pessoas presentes deve chupar sete e embrulhar suas sementes em um papel alumínio. Carregue o embrulho deve até o ano seguinte, para nunca faltar dinheiro.

Simpatia com romã para ter estabilidade financeira

Quando fazer: no dia 6 de janeiro.

Como fazer: Engolir três caroços de romã, jogar outros três para trás, guardar mais três na carteira e repetir a frase “Gaspar, Belchior e Baltazar, que o dinheiro não venha me faltar”.

Para conseguir um novo emprego

Quando fazer: em uma sexta-feira.

Como fazer: Reze sete Ave-Marias e sete Pai-Nossos para o seu anjo protetor. Depois pegue sete sementes de romã, embrulhe em um papel branco e ande sempre com ele na sua carteira.

Para nunca faltar nada em casa

Quando fazer: no Dia de Reis.

Como fazer: Coma seis sementes de romã e separe os caroços enquanto repete a frase “Assim como os Reis Magos presentearam Jesus, também haverão de me ajudar em tudo o que precisar, amém”. Depois coloque três sementes em uma gaveta de roupas e embrulhe as outras três em uma nota de valor baixo e guarde na carteira até o próximo Dia de Reis, quando deverá jogar fora as sementes e gastar o dinheiro.

Para o filho conseguir um bom emprego

Quando fazer: também no dia sete de cada mês.

Como fazer: A mãe ou outro familiar deve rezar sete Ave-Marias e sete Pai-Nossos para o anjo da guarda do filho que está procurando trabalho. Depois, pegue sete grãos de romã, coloque em um saquinho de tecido, feche com agulha e linha e entregue para que a pessoa carregue na carteira.