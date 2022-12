Ana Maria Braga ensina receita de salada de cevadinha

Quer pegar leve na alimentação após a ceia de Natal ou está procurando uma receita para o ano novo? A salada de cevadinha é uma opção para um prato leve neste fim de ano e, sobretudo, gostoso. Tome nota dos ingredientes.

Como fazer a salada de cevadinha da Ana Maria Braga

A receita de salada de cevadinha rende 4 porções e o preparo é de 50 minutos. A preparação do prato custa entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

A cevadinha, muitas vezes chamada de “cevada perolada”, é a forma mais comum de cevada. Ainda é mastigável e nutritivo, mas menos do que a cevada descascada porque a casca externa e as camadas de farelo foram removidas. Como os grãos são polidos e mais macios, levam menos tempo para cozinhar, cerca de 40 minutos

Ingredientes

1 e ½ colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de alho picado

½ cebola em cubinhos

2 folhas de louro

250 g de cevadinha em grãos

800 ml de caldo de legumes

150 g de cenoura em cubinhos

180 g de pimentão amarelo em cubinhos

150 g de tomates-cereja em metades

180 g de abobrinha em cubinhos

½ pimenta dedo-de-moça sem sementes picadinha

Tomilho debulhado. sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Suco de 1 limão-siciliano

Folhas de rúcula a gosto

Creme azedo e mel a gosto para servir

Creme azedo caseiro

½ xícara (chá) de iogurte natural

½ xícara (chá) de cream cheese

4 colheres (sopa) de suco de limão-siciliano

Sal a gosto

Como preparar a salada de cevadinha

Numa panela aquecida em fogo médio, coloque 1 e ½ colher (sopa) de manteiga, 2 colheres (sopa) de alho picado, ½ cebola picada e 2 folhas de louro e mexa até dourar. Em seguida, acrescente 250 g de cevadinha e refogue rapidamente.

Adicione 800 ml de caldo de legumes e deixe cozinhar em fogo médio por 40 minutos ou até a cevadinha estar macia. Retire do fogo e reserve. Numa tigela, misture bem 150 g de cenoura em cubinhos, 180 g de pimentão amarelo em cubinhos, 150 g de tomates-cereja em metades, 180 g de abobrinha em cubinhos, ½ pimenta dedo-de-moça sem sementes picadinha e tomilho debulhado, sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto. Transfira para uma assadeira, espalhe bem e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 15 minutos.

Retire do forno, incorpore a cevadinha já cozida e escorrida (utilize o caldo em outras preparações) e leve à geladeira por 15 minutos. Tempere com o suco de 1 limão-siciliano e ajuste o sal.

Agregue folhas de rúcula a gosto (ou sirva acompanhando), misture bem e decore com o creme azedo e mel a gosto.

Creme azedo caseiro

Numa tigela, bata bem o iogurte com o cream cheese e o suco de limão com um batedor de arame para aerar.

Tempere com sal e sirva.