Bolinho de arroz: 9 receitas fáceis do saboroso petisco

Sabe aquele arroz e aquelas verduras que estão sobrando na geladeira? Saiba que eles podem se transformar em um petisco delicioso. Simples e versátil, o bolinho de arroz é a receita certa para quem precisa improvisar na cozinha. O quitute é um clássico que conseguiu ser melhorado, e para provar reunimos 9 receitas para você fazer em casa. Tome nota!

Bolinho de arroz com espinafre

Modo de preparo: Em uma tigela, misture o arroz, o queijo, o ovo, o espinafre e a farinha de trigo até ficar uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta a gosto. Coloque o fermento e misture. Modele os bolinhos utilizando 2 colheres, frite-os em óleo quente e escorra em papel toalha. Sirva em seguida acompanhado de molho de pimenta.

Bolinho de arroz indiano

1 xícara (chá) de arroz cozido

cozido 1/2 xícara (chá) de leite

1/2 cebola ralada

1/2 colher (chá) de sal

2 ovos

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (chá) de Páprica Doce

2 colheres (chá) de Salsa

1 colher (chá) de Cebolinha Verde

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento em pó

Óleo para fritar

Modo de preparo: Em uma tigela grande, misture o arroz, o leite, a cebola, o sal, os ovos, o queijo, a Páprica Doce, a Salsa e a Cebolinha Verde. Acrescente a farinha, o fermento e misture até a massa ficar homogênea. Reserve. Em uma panela pequena, aqueça o óleo em fogo médio. Com o auxílio de duas colheres (sopa), modele porções de massa e frite-as aos poucos até que dourem por inteiro. Retire com uma escumadeira e escorra em papel toalha. Sirva em seguida. Adicionar um molho de pimenta é uma boa ideia.

Bolinho de arroz com camarão

500 g de arroz cru

15 ml de azeite

115 g de queijo parmesão ralado

2 ovos

1 colher (café) de salsa picada

1 dente de alho descascado

70 g de farinha de trigo

10 camarões pequenos limpos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo: cozinhe o arroz com o alho, o sal e o azeite. Quando estiver pronto, acrescente os outros ingredientes, exceto a farinha – que deverá ser colocada aos poucos até formar uma massa. Pegue um punhado da massa pronta, abra, coloque um camarão pequeno no meio e feche, deixando em formato de bolinhas. Frite em óleo quente e sirva! O vinagrete é um bom acompanhamento.

Reaproveitar o arroz para fazer bolinho vale? Vale!

2 xícaras (chá) de arroz pronto

1/2 xícara (chá) de salsinha picada

2 ovos

1 xícara (chá) de farinha de trigo

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Óleo para fritar

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: Em uma tigela, junte todos os ingredientes, exceto o óleo. Misture bem, usando uma colher de pau. A mistura deve ficar bem homogênea e desgrudando das mãos. Enquanto o óleo aquece, faça bolinhas com o auxílio de uma colher de chá. Em seguida, coloque as bolinhas delicadamente para fritar. Com a ajuda de uma escumadeira, retire as bolinhas da panela quando elas estiverem douradas e coloque sobre um prato forrado com papel-toalha. Sirva quente.

Bolinho de arroz recheado

1 gomo de linguiça calabresa em cubos

1 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de arroz cozido e amassado

1 colher (chá) de tempero em pó para legumes

1 ovo

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Farinha de trigo para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo: em uma panela, em fogo médio, frite a calabresa na própria gordura até dourar. Reserve. Em uma tigela, misture o leite, o arroz, o tempero em pó, o ovo, a farinha, sal e cheiro-verde até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione mais farinha até dar ponto de enrolar. Abra porções da massa na palma da mão, recheie com a calabresa reservada e feche modelando bolinhas. Empane na farinha de trigo e frite, aos poucos, em óleo quente, em imersão, até dourar. Escorra em papel toalha e sirva.

Bolinho de arroz quatro queijos

1 xícara (chá) de leite

3 xícaras (chá) de arroz cozido e amassado

1 envelope de tempero para legumes

1 ovo

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

1 colher (sopa) de margarina

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)

Sal a gosto

Farinha de trigo para empanar

Óleo para fritar

Recheio

1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 xícara (chá) de queijo provolone ralado

2 colheres (sopa) de requeijão cremoso

Modo de preparo: Em uma tigela, misture o leite, o arroz, o tempero, o ovo, o cheiro-verde, a margarina, a farinha e sal até formar uma massa homogênea, se necessário adicione mais farinha. Abra porções da massa na mão, recheie com os ingredientes do recheio misturados e feche formando bolinhas. Empane na farinha de trigo e frite, aos poucos, em óleo quente. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

Bolinho de arroz assado

2 xícaras (chá) de arroz cozido

2 xícaras (chá) de queijo ralado

1/2 xícara de leite

1 ovo

1/2 cebola picada

2 dentes de alho

Pimenta verde à gosto

50 g de queijo parmesão ralado

Carne desfiada

Cebolinha verde picada

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal a gosto

Farinha de trigo até o ponto para enrolar

Modo de Preparo: coloque os cinco primeiros ingredientes no liquidificador. Coloque apenas metade do arroz aos poucos. Despeje a mistura em uma tigela e acrescente o queijo, o sal, a farinha de trigo, a cebolinha verde, a carne e amasse bem. Acrescente o fermento em pó, misture e enrole os bolinhos (Se quiser, coloque mussarela). Disponha-os em uma assadeira, e asse por cerca de 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida!

Bolinho de arroz sem glúten

3 xícaras de arroz cozido

2 ovos inteiros

1 gema

4 colheres de farinha de mandioca crua (ou farinha de castanha do Pará)

150g de queijo minas meia cura

2 xícaras de leite

200g de queijo brie em cubos

Óleo para fritar

Modo de preparo: prepare a massa juntando todos os ingredientes (menos o brie) e misturando bem. Leve à geladeira em seguida. Quando a massa estiver gelada e mais firme, faça bolinhas. Coloque um cubo de brie dentro delas e feche bem. Volte com ele para a geladeira enquanto o óleo aquece. Frite os bolinho e sirva com uma geleia de damasco. Bônus: Para fazer o molho de damasco, cozinhe 200 g de damasco cortado em cubos pequenos em 2 xícaras de água. Quando o líquido tiver reduzido bem, adicione 100ml de creme de leite e bata no liquidificador. Sirva junto com os bolinhos.

Bolinho de arroz carreteiro com linguiça

2 colheres (sopa) de óleo

1 cebola ralada

1 dente de alho amassado

1/2 xícara (chá) de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

1 gomo de linguiça calabresa em cubos pequenos

3 xícaras (chá) de arroz branco cozido

1 ovo

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo: aqueça uma panela com o óleo, em fogo médio, e refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Adicione a carne e a calabresa, e frite por mais 3 minutos. Deixe esfriar. Passe o arroz por uma peneira ou amasse com um garfo. Acrescente o refogado, o ovo, o queijo, sal, pimenta e salsa. Amasse com as mãos até ficar homogêneo. Modele bolinhos redondos ou levemente alongados. Frite, aos poucos, em óleo quente até dourar. Escorra sobre papel-toalha e sirva.