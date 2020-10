Bolo de banana: 5 receitas rápidas para fazer em casa

Se você quer apostar na simplicidade e, ainda sim, não quer abrir mão de um doce caprichado, dá só uma conferida nas nossas receitas de bolo de banana. O quitute é perfeito para o café da manhã, como também no lanche da tarde. E o melhor, você ainda aproveita a fruta que já estava passando do ponto.

Separamos 5 receitas de bolo de banana que vão agradar a família inteira. Confira o passo a passo a seguir:

Bolo de banana tradicional

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

4 colheres (sopa) de margarina

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (café) de bicarbonato de sódio

1 colher (sobremesa) de fermento químico em pó

4 bananas-prata maduras amassadas com o garfo

Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo do bolo de banana: misture os ovos com o açúcar e a margarina até ficar bem cremoso. Acrescente a farinha e incorpore bem. Adicione o bicarbonato, o fermento e a banana amassada e misture. Despeje em fôrma de sua preferência untada com margarina e polvilhada com açúcar e canela (se desejar, distribua fatias de banana por cima). Leve ao forno médio preaquecido (200 ºC) por cerca de 40 minutos ou até dourar. Desenforme morno.

Bolo de banana com aveia e castanha

4 bananas picadas

3 ovos

1/2 xícara (chá) de óleo

2/3 de xícara (chá) de água

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

1 colher (chá) de canela-em-pó

1/2 xícara (chá) castanha-do-pará picada

1/2 xícara (chá) uva-passa preta sem sementes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo integral

1/2 xícara (chá) de aveia em flocos

1 colher (chá) de fermento em pó químico

Margarina e farinha de trigo para untar

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo: bata no liquidificador metade das bananas, os ovos, o óleo, a água, o açúcar e a canela. Transfira para uma tigela e misture a banana restante picada, a castanha, a uva-passa, as farinhas, a aveia e o fermento com uma colher. Despeje a massa em uma fôrma de buraco no meio de 24cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 35 minutos ou até firmar e dourar levemente.

Bolo de banana fit

5 bananas pratas médias maduras

4 ovos inteiros

100 mililitros de óleo de girassol ou canola

1 xícara de açúcar mascavo

1 xícara de aveia em flocos finos

1 xícara de aveia em flocos grossos

Uma colher de sopa de canela em pó

Uma colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo para untar

Canela a gosto para polvilhar na finalização

Modo de Preparo: em uma tigela, coloque a aveia, o açúcar, a canela e a pitada de sal. Bata no liquidificador os ovos até obter um volume com leve espuma. Acrescente as bananas uma a uma e, por fim, o óleo. Despeje o conteúdo do liquidificador na tigela e misture com a espátula até ficar uniforme. Coloque o fermento por último. Unte a assadeira com óleo, coloque em forno pré aquecido por 180 graus. Após 35 minutos, espete com o palito para avaliar o cozimento. Após desenformar, polvilhe canela a gosto.

Bolo de banana com doce de leite

3 ovos

1/2 xícara (chá) de margarina derretida

1 xícara (chá) de leite

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

4 bananas em rodelas

1/2 xícara (chá) de farinha de rosca

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Açúcar e canela em pó para polvilhar

1 lata de leite condensado cozido por 35 minutos na pressão

Modo de preparo: no liquidificador, bata os ovos, a margarina, o leite, o açúcar, metade da banana e a farinha de rosca até homogeneizar. Transfira para uma tigela e misture a farinha e o fermento com uma colher. Despeje a massa em uma fôrma de buraco no meio de 24cm de diâmetro untada e enfarinhada. Espalhe as bananas restantes por cima da massa, polvilhe com açúcar e canela, e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até assar e dourar. Deixe amornar, desenforme e vire o bolo em um prato. Coloque o leite condensado em um saco de confeitar com bico liso e pressione no bolo virado, apertando para rechear. Vire o bolo novamente e sirva.

Bolo de banana com maçã

3 ovos

1 xícara (chá) de açúcar mascavo

3 bananas-prata em rodelas

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de óleo

1 colher (chá) de canela em pó

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar

2 maçãs sem casca e sem sementes picadas para rechear

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo: no liquidificador, bata os ovos, o açúcar mascavo, uma banana, o açúcar, o leite, o óleo e a canela até ficar homogêneo. Junte a farinha, o fermento e bata para misturar. Em uma fôrma de buraco no meio de 24cm de diâmetro, untada e enfarinhada, espalhe dois dedos de massa e arrume a banana sobre ela. Despeje metade do restante da massa, espalhe a maçã e cubra com a massa restante. Leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar. Deixe esfriar, desenforme e polvilhe com açúcar e canela. Sirva em seguida.