Bolo de cenoura: aprenda 5 versões diferentes do queridinho do Brasil

O bolo de cenoura é um dos queridinhos dos brasileiros. Além de ser fácil de fazer, é gostoso e nunca sai de moda. Isso porque é um prato que se reinventa e possui várias versões. Para a galera que domina a arte da confeitaria, essa massa já é até opção para bolos de festas!

Agora, se você quer descobrir essas receitas, selecionamos cinco opções de dar água na boca!

Quem criou o bolo de cenoura?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na Idade Média, usar cenoura era o recurso mais simples para adoçar massas, já que essas raízes têm alta concentração de açúcar natural. No entanto, os primeiros registros deste bolo só apareceram no século 18, e a partir disso, o prato se tornou ícone da confeitaria mundial.

Os norte-americanos têm o costume de servir o bolo de cenoura com cobertura de cream cheese. Já no Brasil, a tradição é fazer uma calda de chocolate. Esse doce é tão especial que em 3 de fevereiro comemora-se o dia Nacional do Bolo de Cenoura.

Independente da forma que é preparado, o bolo cai bem em qualquer hora do dia! Aprenda cinco receitas fáceis e deliciosas:

Bolo de cenoura tradicional

Massa

1/2 xícara (chá) de óleo

3 cenouras médias raladas

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura

1 colher (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite

Modo de preparo da massa: e m um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo. Bata tudo. Depois, acrescente o açúcar e bata novamente por cinco minutos. Em uma tigela ou na batedeira, adicione a farinha de trigo com a mistura e mexa tudo novamente. Acrescente o fermento e misture lentamente com uma colher. Asse em um forno preaquecido a 180° C por aproximadamente 40 minutos. Cobertura: e m uma panela, coloque a manteiga, o chocolate em pó, o açúcar e o leite, depois misture. Ligue o fogo e continue misturando até obter uma consistência cremosa, depois despeje a calda por cima do bolo.

Bolo-pudim de cenoura com chocolate

Bolo

2 e 1/2 xícaras (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água

3 cenouras em rodelas

3 ovos

1 xícara (chá) de óleo

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Pudim

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de leite

4 ovos

2/3 de xícara (chá) de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de maisena

Modo de preparo: Leve uma panela ao fogo médio com 1 xícara (chá) do açúcar e a água até formar uma calda dourada. Espalhe em uma fôrma de buraco no meio de 26cm de diâmetro e reserve. Bata os ingredientes restantes do bolo no liquidificador até homogeneizar e despeje na fôrma sobre a calda. Bata os ingredientes do pudim no liquidificador até homogeneizar e despeje com cuidado sobre a massa do bolo. Leve ao forno médio, preaquecido, em banho-maria, por um hora ou até assar e dourar. Deixe esfriar e leve à geladeira por quatro horas. Desenforme e sirva.

Bolo de cenoura formigueiro

Ingredientes

3 ovos

1 xícara (chá) de óleo

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

2 cenouras raladas

1 pitada de bicarbonato de sódio

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de chocolate granulado

1 colher (sopa) de fermento em pó

Óleo e farinha de trigo para untar

Calda

2 xícaras (chá) de achocolatado em pó

3 colheres (sopa) de margarina

3 colheres (sopa) de leite

Modo de preparo: No liquidificador, bata os ovos, o óleo, o açúcar, a cenoura e o bicarbonato de sódio. Despeje em uma vasilha, adicione a farinha e misture. Espalhe o granulado e o fermento e misture delicadamente com uma colher. Despeje a massa em uma fôrma grande, de buraco no meio, untada e enfarinhada. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos, ou até que ao enfiar um palito no centro, ele saia limpo. Em uma panela, leve ao fogo baixo os ingredientes da calda e cozinhe até derreter e engrossar levemente. Desenforme o bolo frio, cubra com a calda e sirva em seguida.

Bolo de cenoura vegano

Massa

3 cenouras descascadas e picadas

Suco de 2 laranjas

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

3/4 xícara (chá) de açúcar

1/2 copo (americano) de óleo

1 colher (sopa) de fermento químico

Cobertura

7 colheres (sopa) de cacau em pó

7 colheres (sopa) de açúcar

200 ml de leite de coco

Modo de preparo da m assa: e m um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fermento e reserve. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes restantes e bata até ficar uma mistura homogênea. Em seguida, despeje a massa do liquidificador no recipiente com a farinha e o fermento e misture delicadamente até ficar uma massa lisa e homogênea. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180º C por cerca de 40 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Cobertura: c oloque todos os ingredientes em uma panela mexa até formar uma calda lisa e homogênea. Após desenformar o bolo, despeje a calda por cima e sirva. Até quem não é vegano vai amar essa receita!

Brigadeiro de bolo de cenoura

Brigadeiro

2 latas de leite condensado

4 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de chocolate em pó

Margarina para untar

1 xícara (chá) de chocolate granulado para passar

Bolo de cenoura

3 cenouras picadas

3 ovos

1 xícara (chá) de óleo

2 xícaras (chá) de açúcar

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar