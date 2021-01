O bolo de frigideira é uma forma muito prática de preparar receitas diversas. E é uma ótima alternativa, tanto para quem não tem forno nem micro-ondas em casa, como para quem pretende fazer uma quantidade menor, e não um bolo inteiro em um tabuleiro.

Além disso, fazer bolo de frigideira é simples e rápido, pois leva bem menos tempo que o preparo de um bolo convencional. E até mesmo os que não são muito habilidosos na cozinha certamente conseguirão preparar sem grandes esforços.

É possível preparar diferentes receitas, dos mais variados tipos, podendo até mesmo levar recheios ou coberturas. E não há nenhuma diferença no sabor de um bolo assado no forno e de um bolo de frigideira.

Como fazer bolo de frigideira

A frigideira é um utensilio prático e também muito versátil. Assim, se torna perfeito para fazer não apenas omeletes, panquecas e coisas do tipo. Mas, também, para preparar bolos.

Embora o bolo de frigideira já esteja se tornando comum na vida de muitas pessoas, com um número crescente de adeptos desse tipo de receita, para muitos ainda é uma novidade.

Um dos principais motivos que vem fazendo com que mais gente passe a fazer bolo de frigideira é a rapidez e a praticidade. Afinal, na correria do dia a dia muitas vezes não sobra tempo para uma receita mais elaborada ou mais demorada.

Assim, o bolo de frigideira acaba se tornando uma ótima opção para quando bate aquela vontade de comer algo de sabor doce, como um bolo de chocolate. Ou algo fresquinho para o café da manhã ou o lanchinho da tarde. Pode, também, ser feito em versões saudáveis, como um bolo de banana fit.

Bolo de frigideira passo a passo

Cada receita de bolo de frigideira tem as suas particularidades na forma de ser feita. Mas, em geral, o que muda é apenas o jeito de misturar os ingredientes para fazer a massa. Depois disso, o passo a passo é o mesmo:

Pegue uma frigideira antiaderente. Em um vasilhame separado, prepare a massa seguindo a sua receita de preferência. Unte a frigideira com um fio de óleo. Coloque para aquecer em fogo bem baixo. Despeje a massa. Tampe a frigideira e aguarde alguns minutos. Tire a tampa, vire a massa (com o auxílio de uma espátula) e tampe novamente. O bolo de frigideira fica semelhante a uma panqueca. Depois de pronto, retire da frigideira e coloque em um prato. Se desejar ou se a receita sugerir, pode finalizar com alguma cobertura.

O tempo médio para o preparo é de 15 minutos, mas pode variar dependendo do tipo de bolo e da potência do fogão. O mais indicado é ter atenção para não deixar queimar. É um processo semelhante ao de receitas de tapioca.

Você já tinha pensado em fazer um bolo desta forma? Então confira algumas receitas!

Receitas de bolo de frigideira

1. Bolo de chocolate de frigideira

Ingredientes para a massa:

1 ovo

2 colheres (sopa) de óleo

1/2 xícara de açúcar

1/3 xícara de leite morno

3/4 de xícara de farinha de trigo

1/3 de xícara de chocolate em pó

1 colher (chá) de fermento

100g de chocolate branco picado (separe um pouco para colocar por cima)

Ingredientes para a calda:

1 xícara de açúcar

1 xícara de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de manteiga

1 e 1/2 xícaras de leite

Modo de fazer:

Bata os ovos, o óleo e o açúcar até fazer um creme. Misture o leite. Coloque a farinha, o chocolate em pó e o fermento, passando todos por uma peneira. Mexa até ficar homogêneo e misture o chocolate picado.

Para a calda, basta misturar todos os ingredientes e levar ao fogo até engrossar. E, depois do bolo de frigideira já frio, despejar por cima.

2. Bolo de coco saudável na frigideira

Ingredientes:

2 ovos

1 colher de sopa de óleo de coco

4 colheres de sopa xilitol (ou o açúcar/adoçante de sua preferência)

1/2 xícara de coco ralado desidratado

1 colher de chá de essência de baunilha

1/4 de xícara de leite de coco

1 colher de chá de fermento químico

Modo de fazer:

Bata os ovos junto com o coco ralado, adicione o xilitol, o leite de coco e o óleo, sempre misturando a cada ingrediente acrescentado. Por fim, coloque a essência de baunilha e o fermento. Depois de pronto, finalize o bolo de frigideira com coco ralado torrado.

3. Bolo de fubá com goiabada

Ingredientes:

1 ovo

2 colheres de sopa de açúcar

1 xícara de café de óleo

150 g de fubá

1 colher bem cheia de farinha de trigo

Goiabada em cubinhos (a gosto)

1 xícara de café de leite

1 colher de café de fermento químico

Modo de fazer:

Bata o ovo com um garfo e misture o açúcar. Em seguida coloque o fubá, sempre misturando. Acrescente o óleo, a farinha de trigo e, quando estiver bem uniforme, coloque o leite e o fermento. Despeje metade da massa na frigideira, coloque os pedacinhos de goiabada (passadas na farinha de trigo para não grudar) e despeje o restante da massa por cima. Se não quiser a goiabada, coloque a massa toda de uma vez. E está pronto seu bolo de frigideira de fubá!

4. Bolo fit de banana

Ingredientes:

Banana bem madura

2 colheres de sopa de farinha de aveia ou aveia em flocos

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de quinoa ou farinha de arroz

1 colher de sopa de óleo

2 colheres de sopa de polvilho doce ou amido de milho

1 colher de sopa de açúcar de coco ou adoçante

1 pitada de sal

1/4 de colher de chá de canela em pó (opcional)

Gotas de baunilha (opcional)

1/2 colher de chá de fermento em pó

Modo de fazer:

Para esta receita de bolo de frigideira, amasse meia banana (o equivalente a uma colher de sopa), adicione o ovo, o óleo, o açúcar, o sal e a canela e mexa com um garfo até ficar uma mistura homogênea. Caso queira, coloque as gotas de baunilha. Depois misture a aveia, a farinha e o polvilho. Mexa até incorporar todos os ingredientes. Finalize com o fermento. Coloque o restante da banana cortada em rodelas no fundo da frigideira já untada e despeje a massa.