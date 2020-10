Brigadeiro: 10 receitas que vão do clássico ao docinho com nutella

Típico da culinária brasileira, rapidamente o brigadeiro conquistou o país e se difundiu pelo mundo. Começou aparecendo em aniversários e logo, já complementava sobremesas por todo lugar. O mais legal de tudo: é um doce simples de se preparar. Leite condensado, margarina e chocolate bastam para a delícia. No entanto, ao longo dos anos, o doce foi repensado inúmeras vezes e hoje a variedade é enorme. Separamos 10 receitas de brigadeiro para que você não deixe de degustar nenhum deles.

História do brigadeiro

Diferente de muitos pratos, o brigadeiro tem uma história peculiar. O doce nasceu após a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil estava em eleições presidenciais. O candidato Eduardo Gomes, cuja patente militar era Brigadeiro, era muito popular e fazia sucesso do público pelo carisma, o que aliás era comprovado pelo seu slogan de campanha: “Vote no brigadeiro que é bonito e solteiro”.

E as mulheres que acreditavam no candidato e queriam ajudar a campanha, começaram a fazer doces para vender, arrecadar fundos e agradar possíveis eleitores. No entanto, a época, o leite fresco e o açúcar estavam em falta por causa da guerra – o que dificultava a feitura de doces. Foi aí que o leite condensado entrou no jogo e o “Brigadeiro” populou a cena!

Brigadeiro tradicional

Ingredientes

1 caixa de leite condensado 1 colher (sopa) de margarina sem sal 7 colheres (sopa) de achocolatado ou 4 colheres (sopa) de chocolate em pó Chocolate granulado

Modo de preparo

Em uma panela funda, acrescente o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó; Cozinhe em fogo médio e mexa até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela; Passe a colher no meio da panela, fazendo um caminho. Se a mistura demorar a voltar para o meio e você conseguir enxergar o fundo da panela, está pronto; Deixe esfriar e faça pequenas bolas com a mão passando a massa no chocolate granulado.

Brigadeiro de paçoca

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de creme de leite sem soro

½ colher de sopa de manteiga sem sal

1 xícara de chá de farofa de paçoca doce

½ barra de chocolate ao leite

Modo de preparo

Em uma panela coloque o creme de leite, a manteiga e o chocolate e ligue o fogo baixo. Após derreter os ingredientes, acrescente o leite de condensado, mexendo até que a massa comece a desgrudar do fundo da panela; Adicione a farofa de paçoca; Continue mexendo até que a massa fique homogênea; Despeje a massa em um recipiente e deixe descansar até que esfrie. Enrole em pequenas bolinhas e confeite a gosto. Para confeitar, passe o doce na farofa de paçoca.

Brigadeiro de Leite Ninho com Nutella

Ingredientes

3 colheres de sopa de Leite Ninho

1 colher de sopa de margarina ou manteiga

1 lata de leite condensado

Nutella

Modo de preparo

Junte numa panela todos os ingredientes e mexa em fogo baixo até desgrudar do fundo da panela; Despeje a mistura num prato untado com manteiga e espere; Após esfriar, enrole as bolinhas e abra-as para rechear com Nutella; Depois feche-as e passe no Leite Ninho.

Brigadeiro de banana com canela

Ingredientes

1 lata de leite condensado

2 bananas maduras amassadas (qualquer banana)

1 colher (sobremesa) de manteiga sem sal

Canela

Modo de Preparo

Leve todos os ingredientes ao fogo baixo; Mexa até engrossar; Coloque o brigadeiro em um recipiente untado com manteiga e leve para a geladeira por cerca de quatro horas; Unte as mãos para fazer as bolinhas; Confeite o brigadeiro com canela.

Brigadeiro de Churros

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga

150 g de doce de leite

1 xícara de açúcar refinado

1 colher de canela em pó

Modo de preparo

Misture em uma panela o leite condensado e a manteiga em fogo baixo, para não grudar na panela. Mexa até dar o ponto de brigadeiro, unte um prato e coloque o doce, deixe na geladeira por 1 hora. Após lavar as mãos coloque sobre ela um pouco do doce, faz uma bolinha e espalma, recheie com doce de leite e enrole. Passe sobre o açúcar e a canela as bolinhas já recheadas, e em cima das bolinhas, pingue uma gotinha de doce de leite para enfeitar.

Brigadeiro de cappuccino

Ingredientes

1 lata de leite condensado

4 colheres (sopa) de cappuccino solúvel

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de leite em pó

Açúcar, granulado, leite em pó ou outro confeito de sua preferência

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o cappuccino e a manteiga; Leve ao fogo, mexendo sempre, até soltar do fundo da panela; Desligue o fogo e coloque o brigadeiro em um prato untado. Deixe esfriar; Faça bolinhas e passe pelo açúcar, leite em pó ou outro confeito de sua preferência.

Brigadeiro Torta de limão

1 lata de leite condensado

Meia lata de creme de Leite

Suco de 1 limão-siciliano

Raspas de 1 limão-siciliano

2 colheres (sopa) de manteiga

1 pacote de bolacha de maisena

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, creme de Leite, o suco, as raspas de limão, a manteiga e misture bem; Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 8 minutos, ou até desgrudar do fundo da panela; Coloque em um prato untado com manteiga e deixe esfriar; Com as mãos untadas, enrole em forma de brigadeiros, passe na bolacha maisena triturada e sirva.

Brigadeiro de Pistache

Ingredientes

1 lata de leite condensado

2 colheres de sopa cheias de cacau em pó (sem açúcar) – ou chocolate 70% cacau ralado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 colher de sopa de creme de leite

4 colheres de sopa de pistache sem sal triturados (deixe alguns inteiros para decorar)

Modo de Preparo

Em uma panela misture o leite condensado, o cacau em pó (ou chocolate ralado), a manteiga e mexa sem parar até começar a borbulhar; Reduza o fogo e acrescente o pistache picado, sem parar de mexer; Vá desgrudando o brigadeiro do fundo e da lateral da panela para não deixar nada queimar; Mexa em fogo baixo até perceber que deu o ponto; Desligue o fogo, adicione imediatamente o creme de leite e mexa com vigor até misturar bem e o brigadeiro ganhar uma consistência aveludada; Transfira o brigadeiro para uma travessa, salpique os pistaches inteiros e sirva com copinhos individuais, para comer de colher.

Brigadeiro de Biomassa

Ingredientes

1 xícara (chá) de biomassa de banana verde

2 colheres (sopa) de cacau em pó

Xilitol ou outro adoçante culinário a gosto

2 colheres (sopa) de óleo de coco

Modo de Preparo

Misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo; Mexa sempre, até obter a textura desejada (de colher ou para enrolar).

Brigadeiro de colher de chocolate amargo

Ingredientes

1 lata de leite condensado

50 g de chocolate amargo 70% cacau

2 colheres (sopa) de manteiga

⅓ de xícara (chá) de nibs de cacau

Modo de preparo