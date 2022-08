Café da manhã de Dia dos Pais: ideias do que servir em 2022

Nunca é cedo demais para começar a pensar em deliciosas ideias para o café da manhã do Dia dos Pais de 2022 que nos ajudarão a mostrar aos homens em nossas vidas o quanto apreciamos sua grandiosidade.

Sejam eles biológicos, adotivos, adotivos ou avós, os pais são os melhores.

Melhores receitas para o Café da manhã Dia dos Pais 2022

Se seu pai é um cara do doce ou salgado, esta lista das melhores ideias de café da manhã para o Dia dos Pais tem algo para ele.

Que tal preparar um café da manhã de hotel para o seu pai? Com essa receita, ele vai se sentir em um resort. Para isso é só seguir o passo a passo da chef Paola Carossela.

Aqui não há como negar que os ovos são um café da manhã perfeito. Eles levam apenas alguns minutos para serem feitos, são deliciosos (especialmente quando você sabe como torná-los mais fofos ) e são cheios de nutrientes.

A torrada não é uma invenção nova. Tem sido um método popular para prolongar a vida do pão desde os tempos romanos . Primeiro foi colocado diretamente no fogo e queimado – “torrada” vem de “tostum” em latim, que significa “queimado ou chamuscado” – antes que os garfos de torrar fossem forjados para segurar as fatias à distância por um pouco menos de carvão. Isso continuou até 1893, quando a torradeira elétrica foi inventada , revolucionando os cafés da manhã em todo o mundo.

Mas uma receita tão antiga também tem truques novos a cada dia para melhorar o sabor. Então, tome nota dos ingredientes para servir uma bela torrada no café da manhã do Dia dos Pais de 2022.

INGREDIENTES

Pão 2 unidades

Alho 2-3 dentes de alho

Manteiga ou margarina em temperatura ambiente 2 colheres de sopa (40g)

Orégano 1 pitada

Sal 1 pitada

O pão de queijo é um dos quitutes mais queridos do brasileiro, e o melhor: é uma receita fácil de fazer, e por isso ideal para colocar no cardápio do café da manhã. Seu pai vai amar!

Estas panquecas fofas e fáceis são a MELHOR receita de panqueca que você pode encontrar. Com apenas 6 ingredientes e 2 minutos de preparo, você obtém panquecas generosas e fofinhas sem esforço. Essas panquecas são a melhor receita fácil de café da manhã ou brunch para o seu pai.

Talvez, uma das refeições mais saudáveis ​​para consumir diariamente seja uma simples tigela de salada de frutas . Com a quantidade e o tipo certo de frutas, uma salada de frutas pode fazer maravilhas para você, pois fornecerá uma dose poderosa de fibras, vitaminas e antioxidantes. Ao mesmo tempo, você também obterá uma ampla gama de benefícios para a saúde, desde níveis mais baixos de pressão arterial até controle de peso. Portanto, adicione ao seu cardápio de Dia dos Pais.

A combinação de biscoitos e café é perfeita, então sirva no café da manhã. Embora sejam delicados de fazer, algumas receitas levam poucos ingredientes e possuem dificuldade baixa. O famoso “simples, barato e gostoso”.

A receita a seguir é da chef Rita Lobo:

Ingredientes:

1 xícara (chá) de farinha de trigo

¼ de xícara (chá) de açúcar

75 g de manteiga

Manteiga e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). Unte uma assadeira grande com manteiga e enfarinhe com um pouco de farinha de trigo. Numa tigela, junte a farinha, o açúcar e a manteiga. Amasse bem com as mãos até formar uma massa lisa.

Divida a massa em 3 porções. Modele um rolinho com cada porção e corte em fatias de 1 cm de espessura. Transfira para a assadeira, deixando cerca de 0,5 cm entre cada um. Com um garfo, aperte levemente cada biscoito pra marcar.

Leve ao forno para assar por cerca de 15 minutos ou até os biscoitos ficarem levemente dourados. Retire do forno, deixe esfriar antes de servir ou armazenar.

Você ama um ótimo cappuccino? Esta xícara pequena, mas poderosa, é uma das bebidas de café mais famosas do mundo! Protagoniza aquela combinação perfeita de leite vaporizado, café expresso e espuma espumosa. A boa notícia é que você pode fazer um cappuccino com qualidade de barista no conforto da sua própria casa. Veja como fazer um cappuccino que parece ter saído direto de um café italiano diretamente para a mesa de café da manhã do Dia dos Pais.

Como montar um café da manhã no Dia dos Pais?

Louça

A louça inclui tudo, desde pratos laterais, pratos e tigelas de cereais.

Dependendo do que está sendo servido, o prato principal do café da manhã é colocado na mesa primeiro, com pratos e tigelas menores empilhados em cima .

Talheres

Os talheres são colocados de uma maneira muito específica. Os garfos sempre ficam à esquerda e as facas sempre à direita. Esta regra é imutável, independentemente do tipo de garfo ou faca usada. As colheres são colocadas mais distantes no lado direito das facas.

Outra observação muito importante é pensar em quantos pratos ou pratos serão servidos.

Os talheres necessários para o primeiro prato são colocados no lado mais externo . Por exemplo, o garfo de partida (garfo menor) é colocado no lado esquerdo do garfo principal (ambos no lado esquerdo da placa).

Mas há mais em talheres do que aparenta! Vamos entrar em mais detalhes sobre cada um apenas para ser claro:

Facas

A borda de corte das facas deve estar voltada para dentro em direção à placa. Geralmente, existem apenas duas facas que podem ser colocadas em uma mesa de café da manhã.

A faca inicial (geralmente uma pequena faca de manteiga ) é colocada no lado direito da faca principal (lembre-se, ambas estão no lado direito do prato).

Esta faca de entrada é colocada quando há pão servido que precisa ser untado com manteiga ou um tipo diferente de aperitivo.

A faca principal (geralmente uma faca padrão que pode ser serrilhada ou não) é colocada para o prato principal.

Garfos

Como já discutimos, os garfos são colocados no lado esquerdo. Um garfo de partida é menor que o principal, mas parece idêntico em forma. O garfo iniciado pode ser usado para aperitivos ou alimentos menores.

É extremamente improvável ter peixe servido no café da manhã. No entanto, se isso acontecer, será necessário colocar um garfo de peixe – um menor se o prato de peixe for um prato de entrada e um de tamanho padrão se o peixe for servido como prato principal.

Vidraria

Os copos são sempre colocados do lado direito, acima das facas e colheres. No café da manhã, você provavelmente servirá suco e/ou café (ou chá).

Se apenas um for servido , esse copo é colocado acima das facas.

No entanto, se ambos forem usados , o copo de suco é colocado acima das facas e a xícara de café ou chá é colocada ao lado das facas e colheres (à direita).

A mesma regra se aplica a taças de coquetel, taças de champanhe e taças de vinho.

Canecas de café e xícaras de chá geralmente são colocadas em um pires, no entanto, é perfeitamente aceitável colocá-las sem.

Guardanapos

Os guardanapos podem ser de papel (uso único) ou de pano. Guardanapos de pano são mais bonitos.

Não importa qual você escolher, você pode dobrá-los em qualquer forma ou tamanho que desejar. Eles são então colocados no lado esquerdo de todos os garfos .

O uso de guardanapos é indispensável para qualquer configuração de mesa e também pode facilmente fazer parte da decoração.