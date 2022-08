Quando é o Dia dos Pais em 2022? Data, história, significado

Se você se perguntar “Quando é o Dia dos Pais em 2022”, você não está sozinho. Afinal, a data real do Dia dos Pais muda de ano para ano, tornando difícil lembrar exatamente em qual domingo ele cai.

Quando é o Dia dos Pais em 2022?

Este ano, o Dia dos Pais é comemorado no domingo, 19 de junho de 2022 . Embora o Dia dos Pais seja sempre comemorado no terceiro domingo de junho de cada ano, nem sempre acontece exatamente na mesma data. Por exemplo, o Dia dos Pais de 2022 cai no domingo, 14 de agosto, mas foi comemorado em 8 de agosto de 2021. Olhando para o futuro, a data cairá em 13 de agosto de 2023.

Por que o Dia dos Pais é comemorado em agosto?

O Dia dos Pais foi criado na década de 50 e, pasmem: por um publicitário. Sylvio Behring, que era diretor do jornal e da rádio Globo, queria atrair anunciantes e aproveitando uma população predominantemente católica, lançou a campanha para que fosse comemorado o dia dos pais em 16 de agosto, dia de São Joaquim – pai de Maria. A iniciativa pegou, e, nos anos seguintes, a data se estendeu por todo o Brasil.

Acontece que, alguns anos depois, o fato da comemoração ter um dia fixo acabou não sendo vantajoso nem para o comércio, nem para as famílias – que não poderiam fazer um almoço especial de comemoração em um dia útil qualquer. Então, em analogia ao Dia das Mães, optou-se por comemorar a data no segundo domingo de agosto.

O Dia dos Pais é uma celebração que homenageia o papel dos pais e antepassados. É um feriado moderno, embora os antigos romanos tivessem a tradição de honrar os pais, todo mês de fevereiro, mas apenas aqueles que haviam falecido.

Em todo o mundo, o Dia dos Pais é comemorado em datas diferentes, embora o dia seja comemorado de maneira semelhante, geralmente envolvendo presentes aos pais e atividades familiares.

Outros países

Ao redor do mundo, as comemorações são feitas em datas diferentes, conforme a história de cada país. Argentina, Inglaterra e Peru acompanham a tradição dos Estados Unidos e celebram esse dia no terceiro domingo de junho. Canadá e Grécia também comemoram o Dia dos Pais em junho, mas nos dias 17 e 21, respectivamente. Já no Paraguai a data é celebrada no segundo domingo do mês de junho.

Na África do Sul, acompanhando a tradição brasileira, as comemorações acontecem no segundo domingo de agosto. Itália e Portugal celebram no 19 de março, dia que a Igreja Católica comemora o dia de São José, esposo de Maria.

O que comprar de presente?

Seu pai pode falar um grande jogo e dizer que não quer nada de especial, mas você sabe melhor. Afinal, ele te ensinou a sempre celebrar as pessoas que mais importam para você – quer gostem ou não. E se houver um momento para fazer tudo pelo cara que você sempre admirou.

Mas encontrar um grande presente para o seu pai não é tarefa fácil, especialmente se você quiser entregar algo único que não vai apenas acumular poeira em uma gaveta em algum lugar (esteve lá, fez isso). Felizmente, você veio ao lugar certo: reunimos os melhores presentes de Dia dos Pais para todos os tipos de pais, incluindo presentes para seu padrasto, sogro e avô também. Isso mesmo, essas ideias são feitas sob medida para todos os homens importantes em sua vida – seu irmão que acabou de se tornar um novo pai, seu marido que é um super-herói da vida real e sua amiga que está esperando um novo bebê a qualquer momento. Enquanto você navega, decida se quer ou não ir para algo que se apoie no sentimento do feriado, toque em seu osso engraçado ou reconheça suas paixões.