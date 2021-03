Como fazer ovo poché: receita sem gordura e cheia de sabor

Com gemas cremosas e claras firmes, os ovos escaldados são perfeitos para um café da manhã ou para uma dieta com menos gordura e rica em sabor. Aprenda a fazer o ovo poché perfeito com nosso guia fácil. Descubra por quanto tempo deve prepará-lo e novas maneiras de servi-lo no brunch, almoço ou jantar.

Temos um método simples para ovos escalfados. Você precisará de uma frigideira funda ou caçarola e uma escumadeira.

Como fazer ovo poché?

Ingredientes

1 colher de sopa de vinagre de vinho branco

2 ovos caipiras

sal e pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo

Certifique-se de que seus ovos estão realmente frescos. Os ovos frescos têm um branco mais espesso próximo à gema, que manterá melhor um formato redondo durante o cozimento. Você pode dizer o quão fresco um ovo está colocando-o em um copo d’água; se estiver horizontalmente no fundo, é muito fresco; mas se começar a flutuar ou ficar ereto, é menos fresco. Agora, se o ovo não for tão fresco, quebre-o em uma tigela pequena e escorra a clara mais clara. Rache o ovo em uma tigela ou pires , o que torna mais fácil colocá-lo na frigideira. Se houver algum branco muito escorrendo ao redor do branco mais espesso, derrube-o. Adicione uma gota de vinagre (você pode adicionar à água da panela, se preferir). Leve uma panela com água com pelo menos 5 cm de profundidade para ferver . Não adicione sal, pois isso pode quebrar a clara do ovo. Mexa a água para criar um redemoinho suave para ajudar a clara do ovo enrolar em torno da gema. Incline lentamente o ovo para o centro . Certifique-se de que o fogo está baixo o suficiente para não jogar o ovo – deve haver apenas pequenas bolhas subindo. Cozinhe por 3-4 minutos ou até que o branco esteja firme. Retire o ovo com uma escumadeira e escorra em papel absorvente. Apare quaisquer pedaços esparsos de branco. Se você precisar cozinhar mais de um ovo poché, mantenha-os na temperatura certa em água morna, mas certifique-se de que a água não esteja quente o suficiente para cozinhar o ovo demais.

Dicas para um receita perfeita

A água não deve estar fervendo. Esquente a água até uma temperatura próxima à de fervura, sem borbulhar.

Nunca tempere a água com sal, pois isso fará com que a clara dos ovos se quebre e fique rala.

Use o ovo mais fresco que encontrar.

Depois de pegar o jeito, os ovos poché são fáceis. Mas se você é um iniciante, certifique-se de assistir o vídeo tutorial.

Vídeo: Como fazer ovos escalfados perfeitos

Qual o benefício do Ovo Poché?

O maior benefício de caça furtiva seus ovos é que você vai cozinhá-los diretamente na água, sem adição de gordura necessário. Embora a gordura seja uma parte saudável da sua dieta, cozinhar a comida nela também acarreta calorias – apenas uma colher de sopa de manteiga tem 100 calorias, por exemplo.

Por que o vinagre é adicionado ao escaldar os ovos?

Uma é tornar a solução (a água) mais ácida – e o vinagre , que é uma entidade bastante ácida, pode fazer exatamente isso. Assim, ao adicionar vinagre , obtemos um duplo efeito de aquecimento, combinado com o aumento da acidez para ajudar a coagular a clara do ovo e formar uma clara sólida.

O ovo poché é seguro?

Princípios básicos do ovo: O cozimento completo é uma etapa importante para garantir que os ovos sejam seguros. Ovos mexidos: cozinhe até ficar firme, não escorrendo. Frito, escalfado, fervido ou assado: cozinhe até que a clara e a gema estejam firme