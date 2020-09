Como substituir ovo em receitas: aprenda dicas muito fáceis

Seja por alergia, por seguir uma dieta vegana ou porque você gosta de experimentar coisas novas na cozinha, é muito útil saber como substituir ovo nas receitas.

O ovo é um ingrediente curinga na cozinha. Barato e versátil, faz parte da cultura alimentar da grande maioria das famílias do mundo todo. No entanto, algumas pessoas preferem e outras precisam abrir mão do ovo em suas dietas.

No Brasil uma pessoa consome cerca de 230 ovos por ano. É claro que sem ovos você não vai conseguir fazer uma omelete. Mas é totalmente possível chegar a um ótimo resultado em bolos, tortas doces e salgadas e até mesmo merengue! Entretanto, para aprender como substituir ovo nas receitas é preciso saber para que o ovo serve.

Como substituir o ovo em receitas

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O ovo tem diferentes funções dentro de uma receita. Ele pode servir para engrossar massas, emulsificar, umedecer, fermentar ou dar liga.

A gema e a clara, inclusive, têm funções diferentes. A gema do ovo tem a função de emulsificação, que é a mesma dos óleos. Já a da clara é de aerar, deixar mais leve e mais macio para que o bolo cresça.

Como substituir ovo na na fermentação

Uma das finalidades do ovo nas receitas é ajudar no crescimento da massa e deixá-la macia. Então, algumas dicas para substituir a quantidade de 1 ovo são:

Fermento Químico em Pó : Uma colher de sopa de vinagre mais uma colher de sopa de fermento em pó ou bicarbonato de sódio.

: Uma colher de sopa de vinagre mais uma colher de sopa de fermento em pó ou bicarbonato de sódio. Amido de Milho : 2 colheres de sopa de amido de milho misturadas com 3 colheres (sopa) de água morna.

: 2 colheres de sopa de amido de milho misturadas com 3 colheres (sopa) de água morna. Araruta : Vendida em farinha, ela é rica em amido e pode substituir um ovo ao misturar 2 colheres (sopa) dela com 3 colheres (sopa) de água.

: Vendida em farinha, ela é rica em amido e pode substituir um ovo ao misturar 2 colheres (sopa) dela com 3 colheres (sopa) de água. Refrigerante ou água gaseificada : Metade de uma lata da bebida.

: Metade de uma lata da bebida. Soro de leite coalhado: 4 colheres de sopa.

Dar liga à massa

O ovo cria a condição para que os ingredientes fiquem bem misturados entre si e criem uma massa homogênea. Mas há outras formas de como substituir o ovo e não perder o efeito desejado na receita. As sugestões abaixo substituem 1 ovo.

Gelatina : 1 colher de sopa de gelatina + 1 colher de sopa de água fria;

: 1 colher de sopa de gelatina + 1 colher de sopa de água fria; Ágar-Ágar : Esse ingrediente é uma espécie de gelatina feita à base de algas. Para substituir o ovo, use 1 colher de sopa de pó de ágar-ágar+ 1 colher de sopa de água fervente

: Esse ingrediente é uma espécie de gelatina feita à base de algas. Para substituir o ovo, use 1 colher de sopa de pó de ágar-ágar+ 1 colher de sopa de água fervente Manteiga ou pasta de amendoim : 3 colheres correspondem a 1 ovo. É importante cuidar com a quantidade de gordura da receita, pois esse ingrediente já é bastante oleoso.

: 3 colheres correspondem a 1 ovo. É importante cuidar com a quantidade de gordura da receita, pois esse ingrediente já é bastante oleoso. Chia ou Linhaça : 1 colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça + 3 colheres de sopa de água. É só deixar a mistura de molho por cerca de 15 minutos. Então, ela vai criar uma espécie de geleia que será perfeito para funções como substituir ovo.

: 1 colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça + 3 colheres de sopa de água. É só deixar a mistura de molho por cerca de 15 minutos. Então, ela vai criar uma espécie de geleia que será perfeito para funções como substituir ovo. Lecitina da soja: A indústria alimentícia já usa esse ingrediente com a finalidade de dar consistência. Uma colher de sopa substitui um ovo.

A indústria alimentícia já usa esse ingrediente com a finalidade de dar consistência. Uma colher de sopa substitui um ovo. Farinha de Grão de Bico: 1/4 de copo (americano) de farinha de grão-de-bico + 1/4 de copo (americano) de água ou leite é uma ótima opção para dar liga às receitas.

Deixar a massa úmida

Por fim, o ovo é muitas vezes usado com o fim de umidificar a massa. Porém, outros ingredientes podem entrar em seu lugar para dar o mesmo efeito. Por exemplo:

Banana : Meia banana corresponde a 1 ovo. É importante lembrar que a banana tem um gosto marcante, mas pode ele ser uma vantagem em receitas como bolos e cookies.

: Meia banana corresponde a 1 ovo. É importante lembrar que a banana tem um gosto marcante, mas pode ele ser uma vantagem em receitas como bolos e cookies. Aquafaba : A aquafaba é nada mais do que a água que sobra do cozimento do grão de bico. Tem uma semelhança parecida com a da clara do ovo. Logo, dá para substituir usando 3 colheres de sopa para cada ovo que a receita peça. Com ela, dá pra fazer até merengue.

: A aquafaba é nada mais do que a água que sobra do cozimento do grão de bico. Tem uma semelhança parecida com a da clara do ovo. Logo, dá para substituir usando 3 colheres de sopa para cada ovo que a receita peça. Com ela, dá pra fazer até merengue. Tofu – 1/4 de xícara de tofu bem amassado ou batido equivale a 1 ovo

Ovos Plant Based

Os ovos plant based são uma opção certa de como substituir ovo nas receitas. Geralmente em pó, é um ingrediente perfeito principalmente para quem segue uma dieta vegana.

Afinal, a composição desse ingrediente é, como diz o nome, à base de plantas. Algumas opções encontradas no Brasil são feitas à base de de amido de ervilha, proteína de ervilha e linhaça dourada.

Estes componentes passam por processos que buscam dar à mistura a mesma capacidade de resultado dos ovos in natura.

Certamente o que não falta é opção de como substituir ovo nas receitas, não é mesmo? Quais dessas opções você já testou ou já conhecia?

Referências: Instituto Ovos Brasil e Ovos Mantiqueira